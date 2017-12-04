Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih öldürüldü

Yemen'deki Şii isyancı grubu Husiler, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğünü duyurdu.
Haberi Salih'in partisi Halk Kongresi de haberi teyit ediyor.
Sabah saatlerinde başkent Sana'da giderek şiddetlenen çatışmalar sırasında eski Cumhurbaşkanı Salih'in evinin de bombalandığı belirtilmişti.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalı, Salih'in keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü aktardı.
Husiler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ali Abdullah Salih'e benzeyen bir adamın başından ağır şekilde yaralandığı gözüküyor.
Yemen'de İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun savaşı üçüncü yılına girmiş durumda.
Taraflar birbirlerine karşı üstünlük sağlayamazken, Yemen'deki insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı uyarıları yapılıyor.
Başkent Sana'da geçen haftadan bu yana şiddetlenerek devam eden çatışmalarda, Suudi Arabistan destekli Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler pek çok noktadan geri çekilmek zorunda kalmışlardı.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü, son çatışmalarda Sana'daki can kaybının 125'e çıktığını belirtiyor. Yaralıların sayısı ise en az 238.
Kızılhaç sözcüsü Iolanda Jaquemet, başkent Sana'daki hastanelere tıbbi malzeme ulaştırmaya çalıştıklarını belirtiyor.
Birleşmiş Milletler de bugün yerel saatle 10.00 ile 16.00 arasında insani yardımın sivillere ulaşabilmesi için geçici ateşkes çağrısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletlerin Yemen insani yardım koordinatörü Jamie McGoldnick, başkent sokaklarının savaş alanına döndüğünü ifade ederek "Yardım görevlileri sokağa çıkamıyor" demişti.
Eski Cumhurbaşkanı Salih, 30 yılı aşkın bir sure Yemen'de iktidarda kalmayı başarmış bir isimdi.
Salih, 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sırasında iktidardan indirilmişti.
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