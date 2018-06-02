Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, 4 Suudi Arabistan askeri, ülkenin güneyindeki Cazan vilayetinde görev sırasında yaşamını yitirdi.

Haberde, askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

AA'nın aktardığına göre, Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine sık sık katyuşa, scud ve diğer füzelerle saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri, 26 Mart 2015'te Yemen'de Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı. İran destekli Husiler 21 Eylül 2014'te Başkent Sana'yı ele geçirmişti. Yemen'deki meşru hükümete bağlı silahlı güçler ve koalisyonun askeri operasyonları sürerken, Husiler ülkenin daha birçok kentini elinde tutmaya devam ediyor.

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