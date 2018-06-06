Yemyeşil balkonlar için Çevre Günü indirimi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ kapsamında İstanbullulara özel bir sürpriz hazırladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre vatandaşların bahçesini, balkonunu yeşillendirip renklendirmesi için tüm ‘bahçe marketlerde’ geçerli olacak şekilde yüzde 15 indirime gidilecek.

Türkiye’nin en büyük bahçe marketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesinde yer alıyor. 300 dönüm arazi üzerine kurulu Alibeyköy Fidanlığı içinde yer alan ‘bahçe market’te bahçeye dair her şey bulunuyor.

Her türlü dış mekân ve iç mekân süs bitkisi, yazlık, kışlık mevsimlik çiçekler gibi 2 binden fazla ürünün bulunduğu bahçe markette bitki çeşitlerinin yanı sıra tüm bahçe ekipmanları da satılıyor. ‘

Mini bahçe marketler’ İstanbul’un her yerinde ‘mini bahçe market’ konseptiyle yaygınlaşarak İstanbul’da pek çok bölgede hizmet vermeye başlayan bahçe marketleri; Florya, Zincirlikuyu, Sarıyer, Göztepe, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Karacaahmet, Pendik bölgelerinde ziyaret edebiliyor.

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