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Futbol

Akhisarspor, yeni stadına kavuşuyor!

25.01.2018 - 16:15 | Güncelleme:

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 19. haftasında, 28 Ocak Pazar günü karşılaşacağı Antalyaspor'u yeni evinde ağırlayacak!

  • 1 Yeni Akhisar Stadı ne zaman açılıyor? Yeni Akhisar Stadı kaç bin kişilik?
    1 | 67

    Süper Lig'de yer aldığı 2012-13 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un hasreti bitmek üzere. 

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  • 2 Yeni Akhisar Stadı ne zaman açılıyor? Yeni Akhisar Stadı kaç bin kişilik?
    2 | 67

    2 bin kişilik kapalı spor salonu da bulunan stadyumun kapalı otopark kapasitesi ise 600.

  • 3 Yeni Akhisar Stadı ne zaman açılıyor? Yeni Akhisar Stadı kaç bin kişilik?
    3 | 67

    Betonarme sistemlerden oluşan tribünlerin üzeri iste çatı örtüsü çelik konstrüksiyon ve membranla kompoze edildi.

  • 4 Yeni Akhisar Stadı ne zaman açılıyor? Yeni Akhisar Stadı kaç bin kişilik?
    4 | 67

    Teleset Mobilya Akhisarspor'un renklerini taşıyan stadın kapasitesi 12 bin 700 kişi.

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  • 5 Yeni Akhisar Stadı ne zaman açılıyor? Yeni Akhisar Stadı kaç bin kişilik?
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    Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü 16:00'da başlayacak Antalyaspor maçına yeni evinde çıkacak.

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Yorumlar 2
  • Misafir 33 dakika önce
    Türkiye Euro 2024'e hazır. Vermeyenler utansın.
  • Misafir 36 dakika önce
    Hayırlı uğurlu olsun.
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