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Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Süper Lig'de 90, Türkiye Kupası'nda ise 24 olmak üzere toplam 114 karşılaşma oynayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 48 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Bu maçlarda 162 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 130 gol gördü.