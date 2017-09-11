İstanbul Başakşehir'de kızının evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı İzmir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Alsancak semtinde devriye görevi yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) bilgilerini kontrol etti.
Yapılan sorgulama sonucu Cemil Yavuz Karanfil'in Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
ÇİMLERE UZANMIŞ VAZİYETTE GÖRÜLDÜ
Cemil Karanfil'in yakalandığında Cumhuriyet Meydanı üzerindeki çimlere uzanmış vaziyette olduğu, yorgun göründüğü ve sakallarını uzattığının görüldüğü öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Yeni Akit Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten 56 yaşındaki Kadir Demirel ve kızı Esma K., 29 Mayıs 2017 tarihinde Başakşehir'de damadı Cemil Yavuz Karanfil'in bıçaklı saldırısına uğramış, bacağından ve karnından yaralanan Kadir Demirel, tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.
KADİR DEMİREL KİMDİR?
1961 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti.
Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.
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Misafir 45 dakika önceherkes kendine yakıştığı gibi mi ölecek129