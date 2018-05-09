Yeni Akzirve Topkapı'da yükseliyor

Yeni Akzirve projesi, Türkiye’nin tek parsel üzerinde gerçekleştirilecek olan en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Metro ve tramvaya 100 metre, metrobüse ise 150 m mesafede bulunan, E5 hattında, ana artere direkt bağlantısı bulunan projenin mimari tasarımı dünyaca ünlü tasarım ofisi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapıldı. Proje, özgün tasarımıyla İstanbul için yeni bir ikonik yapı olarak ön plana çıkacak.

Toplam 52 bin metrekare yeşil alanı ile ilgi çeken projede peyzaj mimarı olarak DS Mimarlık’ın imzası bulunuyor. Projenin iç alanında yer alan ve 3 futbol sahası büyüklüğündeki iç avlu, örneğine ender rastlanılabilecek peyzaj planlaması sergileyecek. 265 bin metrekaresi toprak üstü olmak üzere, toplam 492 bin m2 inşaat alanına sahip bulunan projenin, arsa geliştirme bedeli 250 milyon USD olarak gerçekleşti. İnşaat yatırımı ise 1 milyar TL olarak öngörülüyor.

71 adet ticari alan ve 96 adet ofis ile birlikte, toplam 2.182 adet bağımsız bölümün olduğu projede; 1+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri sunuluyor. Büyük tip dairelerin yer aldığı proje bu özelliği ile ağırlıklı olarak ailelerin tercih edeceği bir yaşam alanı olarak değerlendiriliyor.

36 ay içerisinde tamamlanması planlanan projenin lansmanının Eylül-Ekim 2018 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Projede yaşamın başlaması ile yaratacağı yeni sosyal doku vasıtasıyla bölgesinde geniş çaplı bir dönüşüme etken olacağı öngörülüyor.