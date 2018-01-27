Kendine özgü tarzıyla Pamela, rock severlere de arabesk tutkunlarına da tiyatro seyircisine de hitap ediyor. Sahne sanatlarının her alanıyla ilgili. Tiyatro mezunu, küçüklüğünden beri hayali olan müzikallerde de oynadı. Rock, blues ve caz söyleyerek başladığı müzikte zamanla skalasını genişletti. Şimdi de arabesk albümü ile karşımızda. Geçen yıl Ümit Besen’le iyi bir ikili oldular ve çok fazla konser verdiler. Pamela müzik türlerini ayırmıyor, “Neden söylemeyeyim?” diyor. Haklı da... Ve dinleyici ondan arabesk dinlemeyi de sevdi. Yeni albümü Yara, arabesk ve fantezi müziğin sevilen parçalarını yorumladığı bir albüm. İlk konserini 7 Şubat’ta Moda Kayıkhane’de verecek Pamela ile yeni albümünü ve projelerini konuştuk. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un röportajı...

Yeni albümün hayırlı olsun.

Bir senedir uğraşıyoruz. Daha önce çıkmasını istiyordum ama geçen sene Ümit Abi’yle ve kendi konserlerimle o kadar yoğun geçti ki ancak sıra geldi.

Bu sezon tiyatrolara ilgi inanılmaz, müzikaller ve gazinolar da ilgi görüyor. Bunun yanı sıra her zaman rağbet gören arabesk projeleri var...

Pasaj Müzik benden önce bir proje albüm istedi. “Acaba arabesk cover bir albüm mü yapsak?” dedik. Çünkü benim Ümit Abi’yle konserlerim büyük ilgi görmüştü. Arabesk bana uzak değildi, daha önceki albümlerimde de “Fırtınalar”, “Yaralı Gönlüm” gibi parçaları seslendirmiştim. Kendime yakın gördüğüm şarkıları cover’lamak hoşuma gitti. Hem bu ara proje albümler de ilgi görüyor.

Ümit Besen’le birbirinize iyi uydunuz, o süreçten neler öğrendin?

Ümit Abi çok cana yakın ve aileden biri gibi davranıyor bana. İkimiz de birbirimize bir şeyler kattık. O da kendi farklı bir sound’a gitti. Mesela Emre Aydın’ın şarkısını cover’ladı. Sahnede yaptığımız düetler bire bir arabesk sound’unda değil. Arabesk tınıları ve rock altyapıları da var.

‘ARABESK HERKESE DOKUNUR’

Arabeske ilgi hiç bitmiyor değil mi?

Dünyada da her tarz müzik birbirine adapte ediliyor. Sound’lar birbirine karıştı. Mesela etnik sound’lar çok seviliyor. Bence biz kendi müziğimizi modern hale getirmekte Türkiye’de geç kaldık.

Neticede “Ben arabesk dinlemem” diyenler farklı sound’larla karşılaşınca çok seviyor...

İnsanlar öyle dese de rakı sofrasında muhabbet sanat müziği ya da arabeske dönüyor. Mutlaka aşk acısı çeken birinin sevdiği bir arabesk parça vardır. Çünkü arabesk, sözleriyle herkese dokunabilir.

Yeni şeyler üretmekten çekinmiyorsun. Bu müzikal zenginliğini gösterme isteği mi?

Tabii ki. Ben tiyatro mezunuyum. O da benim bir aşkım. Küçüklüğümden beri müzikal oyuncusu olmak hayalimdi. Müziğe rock, blues ve caz söyleyerek başladım, müzikallerde oynadım. Müzikleri ayırmıyorum. Çünkü hepsinin kendine özgü bir ruhu var. Birçok türde söylemeyi ve etkilenmeyi becerebiliyorsam neden söylemeyeyim ya da bunları sentezlemeyeyim?

Pamela 7 Şubat’ta Moda Kayıkhane’de son albümü ‘Yara’dan şarkılar seslendirecek.

'Denemelerimi yayınlayacağım’

Öte yandan bazı notlarını paylaştın albümde...

Her gece bir dörtlük ya da şiir yazarım. Defterlerce sözlerim var. Bunları Instagram’dan da paylaşıyorum. İnsanlar “Kitap yap” diyordu. Sözlerimin albüm kapağında o duyguyu yansıtabileceğine inandım.

Peki kitap yazacak mısın?

İstiyorum. İnkılap Yayınları ile anlaştım. Bu sene oturup yazacağım. Hayata dair bakış açımı yansıtan denemelerim olacak.

‘Aşk Listesi’ ne âlemde?

3 yıl oldu. Artık ayda bir oynayacağız. Bu sene yeni bir eser üzerine çalışacağız.

‘13 yıldır pilates yapıyorum’

Pilates eğitmenisin, dağcılık da yapıyorsun...

Ekstrem şeyleri seviyorum. Yelken, bungie jamping, paraşüt... 13 yıldır pilates yapıyorum. Birkaç yıldır eğitmenim.

Çocukluğundan ya da genç yaşlardan beri tutkuyla peşinden koştuğun bir şey var mı?

Dünyayı gezmeden ölürsem gözüm açık giderim.

En son okuduğu kitap: “Shantaram”, Gregory David Roberts

En son izlediği film: “Mother”, 2017 Kendinde değiştirmek istediği özelliği: “Fazla mütevazı ve yufka yürekliyim, insanları kırmaktan hoşlanmıyorum ama bazen de bu gerekiyor...”

Son favorisi: “Evrencan Gündüz hayranıyım. ‘Bekle Dedi Gitti’yi Evrencan’dan dinlemeyi çok seviyorum...”