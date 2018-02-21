Yeni Android sürümünün tanıtılmasına birkaç hafta kala, yazılıma dair yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce arka plan uygulamalarının kameraya erişimini engelleyeceği iddia edilen Android P’nin ayrıca bu uygulamaların mikrofonu dinlemelerine de izin vermeyeceği belirtildi.

Android işletim sisteminde kullanıcı tarafından mikrofona erişmesine izin verilen tüm uygulamalar, arka planda çalışsalar dahi teknik olarak kullanıcının ya da ortamdakilerin söyledikleri her şeyi kaydetme kabiliyetine sahip. Android Oreo bu konuda bazı kısıtlamalar getirmiş olsa da, Google bu konuda kesin bir çizgi çekmek istiyor.

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Yeni Android sürümü, kullanıcıları gizlice dinlemesini engellemek için uygulamaların mevcut durumunu kontrol edecek. Her uygulama cihaza yüklenirken ona özel ve değiştirilemez bir kimliğe sahip olur. UID ismi verilen bu kimliği takip edecek olan Android P, arka planda çalışan uygulamanın mikrofona erişmesini engelleyecek. Uygulama bu durumda ses kayıt ettiğini sanacak ancak boş bir kayıt dosyası oluşturacak. Kullanıcı uygulamayı yeniden başlattığında ya da aktif hale getirdiğinde, kayıt kabiliyeti yeniden devreye girecek.

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Google, arka plandaki uygulamalara boş ses kaydı yaptırarak, zararlı yazılımların mikrofona erişimlerini kaybettiğini anlamamalarını sağlayacak. Siber korsanlar çevredeki sesleri ve sohbetleri kaydettiklerini sanırken, yalnızca boş ses kayıtları alacaklar.

Android’in mikrofon güvenliğine bu kadar odaklanmasının geçerli bir sebebi var. The New York Times Gazetesi, geçtiğimiz yıl 1.000’den fazla popüler Android uygulamasının reklam takibi için cihazların mikrofonlarını dinlediğini ortaya çıkarmıştı. Dahası, Android işletim sistemiyle çalışan kimi cihazların (ki aralarında cinsel oyuncaklar da var), sürekli olarak kullanıcılarının seslerini dinledikleri ve siber korsanların bu ses kayıtlarına kolayca ulaşabilecekleri fark edilmişti.