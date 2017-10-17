Yeni Volkswagen Polo'nun tanıtılmasının ardından gözler Audi'nin MQB A0 platformundan çıkacak hatchback modeli yeni kasa Mk2 A1 serisine çevrilmişti. Alman üretici, sızan son fotoğraflara bakılırsa 2018'de görücüye çıkaracağı model üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Daha önce fotoğrafları sızan yeni A1 bu kez de ilk kez test sürüşünde görüntülendi.

Kamuflajı nedeniyle kendini bir nebze gizlemeyi başaran yeni Audi A1, yandan bakıldığında azaltılan ön ve arka mesafesiyle daha dik bir ön cama sahip. VW Polo, Seat Ibiza ve Seat Arona modelleriyle aynı altyapıyı paylaşan aracın daha geniş bir iç mekan hacmine sahip olacağı da söylenebilir.





Yeni Audi A1'in ilk fotoğrafları sızdı

















Yeni Audi A1'in ilk fotoğrafları sızdı

Yeni Audi A1 yapılan açıklamalara göre 5 kapılı satılacak. Arkadan bakıldığında A3 izleri de taşıdığı görülen yeni A1'de teknolojik olarak da isteğe bağlı ekstra donanımlar olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Wi-Fi hotspot, akıllı telefon entegrasyonu ve daha geniş modellerde görülen 12.3 inç TFT sanal kokpit paneli bunlardan bazıları.

MMI bilgi eğlence sisteminin son versiyonun da yer alacağı yeni A1'in önceki modele nazaran Polo'da yer alan dokunmatik ekran da dahil olmak üzere daha lüks özellikler içermesi de muhtemel zira Audi'nin 2019 yılında daha küçük bir şehir içi, elektrikli binek aracını piyasaya sürecek.

6 vitesli manuel veya 7 vitesli otomatik DSG şanzımanlı motor seçenekleriyle satışa sürülmesi beklenen yeni Audi A1 modellerinde 3 ve 4 silindirli benzinli ve dizel alternatif araçlar da müşterilere sunulacak. Bazı kaynaklar hibrid bir modelin de düşünüldüğünü belirtiyor.







Yeni Audi A1

Audi A1 yeni kasa

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