Yeni Audi A6 Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Yeni Audi A6'nın özellikleri şöyle:

Tümüyle dijital ve dokunmatik MMI sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemleri için kolay bir kullanım sunmayı amaçlamış. Sistematik olarak dijitalleştirilen iç mekan öne çıkıyor. Tüm motor seçeneklerinde rahatlık ve verimliliği gözeten yarı hibrit sistem yer alıyor.

Audi’nin dokunmatik Multi Medya Arayüzü (MMI) sisteminin yeni Audi A6’da yer alan versiyonu, akıllı telefona benzer ekranı ve işletim sistemiyle sezgisel kullanım imkanı sunuyor. Önceki modelde bulunan birçok düğme ve kontrolün yerini iki geniş ekran aldı.

A6 bu güncelleme sayesinde uçtan uca dijitalleşmeyi “business class” ile tanıştırıyor.

MMI sistemi, sesli kumanda sayesinde kendisine yöneltilen soru ve komutları araç içi bilgisayarda kayıtlı verileri kullanarak ya da MMI navigasyon plus desteğiyle, buluttan edindiği bilgiler sayesinde işliyor.

Bu özellik ayrıca ayrıca navigasyon sistemine çok sayıda yeni özellik getiriyor. Bunlar arasında yer alan otomatik öğrenme fonksiyonu kullanılan yolları öğrenerek sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler sunuyor.

HERE tarafından işletilen sunucularla sağlanan güzergah tavsiyelerinde, tüm bölgenin trafik durumu göz önünde bulunduruluyor.

Standart özellik olarak gelen ilerici direksiyonun otomobile kattığı sportiflik direksiyon açısı arttıkça daha da belirgin hale gelirken, yeni süspansiyon konsepti otomobilin zemine verdiği tepkileri incelikle sürücüye yansıtmayı amaçlamış. Bu sistem sayesinde, neredeyse beş metre uzunluğundaki sedanla manevra yapmak da oldukça kolay bir hale geliyor.

HANGİ MOTOR KULLANILACAK?

Yeni Audi A6, ilk etapta 3.0 TDI motor seçeneği ile pazara sunulacak. Konfor ve verimliliği artırmak adına tüm motorlarında yarı hibrit sisteminin kullanıldığı otomobil, 286 HP güç üretiyor. Yeni Audi A6’nın 3.0 TDI motorlu versiyonunda sekiz ileri tiptronic şanzıman ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak bulunuyor.

Yeni Audi A6, bu yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.