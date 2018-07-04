Denizlerimizde yeni balıkların istila tehdidi

İklim değişikliği, vahşi avlanma ve akvaryum endüstrisi gibi nedenlerle farklı denizlere giden yabancı balık türleri, yerli türler üzerindeki baskıyı artırdı. Bu balıkların yenilir olmasına rağmen vatandaşlarca bilinmemesi ve tüketilmemesi, özellikle Ege ve Akdeniz’deki yerli türlerin istila tehlikesini de gündeme getirdi.

WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye uzmanı Yaprak Arda, “Akdeniz, Süveyş Kanalı’na yakınlığı ve yoğun deniz trafiği nedeniyle istila için diğer denizlere nazaran daha müsait bir durumda. İstilacı türler, yerel türlere baskın çıkarak ekosistemin dengesinin geri dönülemeyecek bir noktaya gelmesine neden olabilir” dedi.

‘SOKAR BALIĞINI TANITACAĞIZ’

Balon balığı ile aslan balığı dışında sokar, lokum, nil barbunyası, kılkuyruk mercan ve ıskarmoz gibi balıkların sularımıza yeni gelen, yenilebilir türler olduğunu söyleyen Yaprak Arda, “Av baskısı, kirlilik, kıyı ve dip tahribatı gibi nedenlerden dolayı zayıflamakta ya da yok olmakta olan yerel ekosistemler, gelen istilacı türlere karşı kırılgandır. Bu faktörlere karşı yapılacak olan koruma çalışmaları, istilacı türlere karşı yapılacak eylem planları doğrultusunda yerel ekosistemlerin güçlendirilmesi Türkiye deniz ekosisteminin sağlığı ve sürdürülebilirliği için önemlidir” dedi.

Özellikle sokar balığının belli bölgelerde balıkçılar tarafından en çok yakalanan balık olduğunu da vurgulayan Arda, bu balığın tanıtımı için önümüzdeki günlerde Kaş’ta, ‘Sokar Festivali’ düzenleyeceğini kaydetti. Arda, “Balık türlerinin üzerindeki baskıyı azaltmak ve yerel balıkçıların geçimine destek olmak için Kaş’taki kıyı balıkçılarının avlarının yüzde 80’ini oluşturan sokar balığını tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

NASIL PİŞİRİLİR?

Sokar balığının alt ve üst yüzgeçlerinde insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde zayıf bir zehri vardır. Temizlerken elimize batmaması için özen göstermeliyiz. Balığı temizledikten sonra tuzlayıp biberleyiniz. Üzerinde hafif zeytinyağı gezdirip 15 dakika bekletiniz. Zeytinyağını tavada ısıtın ve balığın her iki tarafını yedişer dakika kızartın.