Yeni başkan Müjdat Sezer oldu

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin yönetim kurulu seçimleri 11 Nisan’da gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin merkez binasında yapılan ve tek liste ile gidilen seçimde birliğin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Müjdat Sezer seçildi. Sezer 2 bine yakın üyesi bulunan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 4 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütecek. Has Tavuk’un Yönetim Kurulu Başkanlık görevini de sürdüren Sezer, Ahmet Tuncay Sagun yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Genel Kurulun açılışın konuşmasını yapan Ahmet Tuncay Sagun, verdikleri destekten dolayı birlik üyelerine teşekkür etti. Mesleğine aşık ve birliğe inancının tam olduğunu belirten Sagun, ihracatta büyük yol kat ettiklerini söyledi. Sagun, “Başkanlık döneminde en büyük kazancım değişik sektörlerde önemli isimleri tanımak oldu. Bundan böyle TİM çatısı altında sektörü en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.
İletişim kanallarını güçlendireceğiz
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Müjdat Sezer, sektörün tüm paydaşları ile birlikte daha büyük ihracata imza atacaklarını bildirdi. “Ürünlerimizin kalitesi tüm dünyada oldukça yüksek” diyen Müjdat Sezer, yeni dönem hedeflerini şöyle açıkladı:
“Sektör ve birlik arasındaki iletişim kanallarını güçlendireceğiz. Ürünlerimizin kalitesi yüksek. Bu ürünleri dünya fiyatlarının altında satılmasının önüne geçeceğiz. Dünya artık sektörümüzü ve birliğimizi tanıyor. Yeni dönemde satıcı ve alıcıları buluşturmaya hız vereceğiz. Bürokrasi ile ilişkilerimizi güçlendirerek, sektörümüzün sorunlarının çözümü için birlikte çalışacağız. Sektör olarak geçen yıl yüzde 19.6’lık artışla 2 milyar 261 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl için 2.5 milyar doların üzerine çıkacağız. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise 5 milyar dolara daha erken ulaşacağız.”
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