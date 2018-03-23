Yeni bir televizyon kanalı daha yayın hayatına başladı

Kanal tüm konularını, Türk sanatçıları, tasarımcıları, sanayicileri ve esnafından seçiyor. Böylece hem Türk ekonomisine katkıda bulunurken hem de sanatı ve sanatçıları desteklemiş oluyor.

Kanalın, içerdiği konuların önemli bir kısmının ev ve dekorasyon ile ilgili olması nedeniyle özellikle kadınlar tarafından ilgi görmesi bekleniyor. Mobilya seçiminden mutfak tasarımına, banyo düzenlemelerinden perdeye kadar birçok konu ekranda kendisine yer buluyor.

Kanalın ele aldığı bir diğer alan ise inşaat sektörü olacak. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan inşaat tüm boyutlarıyla ekrana yansıtılıyor.