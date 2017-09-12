Yeni çalışma yasası Paris'i karıştırdı!

Fransa'da hükümetin gerçekleştirmeyi planladığı yeni çalışma yasası reformuna karşı ülkenin çeşitli kentlerinde eylemler başlarken, Paris'teki protestolar trafiği felç etti.
Genel Emek Konfederasyonu'nun çağrısıyla (CGT) Paris'te metro çalışanlarının yaptığı grevler nedeniyle bazı hatlarda önemli aksamalar yaşandı.
Kamyon şoförleri ise Paris'in önemli caddelerinden Champs-Élysées'yi kapatarak trafik akışını engelledi.
Diğer taraftan bazı liselerde öğrenciler okul önlerinde barikat kurarak eylem yaptı.
Öğleden sonra Paris'te yapılacak protesto yürüyüşüne binlerce eylemcinin katılması bekleniyor.
Sabah saatlerinden itibaren Paris, Marsilya, Lyon, Toulouse ve Nantes gibi ülkenin büyük şehirlerinde yaklaşık 180 eylem düzenlenmesi ve 4 bin civarında iş yerinde grev yapılması bekleniyor. Bazı şehirlerde sabah saatlerindeki grevlerin trafikte aksamalara yol açtığı bildiriliyor.
Eylemler sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Karayip'te Irma ve Jose kasırgasından etkilenen Fransız topraklarını ziyaret ediyor olacak.
MACRONUN EYLEMCİLER HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ALDI
Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden itibaren ilk kez toplumsal bir eylemle karşılaşacak Macron'un, Yunanistan ziyareti sırasında, çalışma yasası reformuna karşı çıkanları "tembel" olarak nitelendirerek, "Fransa reformist bir ülke değildir. Reform yapmaz çünkü biz isyan ederiz, direniriz, kaçınırız. Böyleyiz biz." ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu.
CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, Macron'un sözlerinin "skandal" olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'la yarışan Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon da "Asıl tembeller, hayatları için çalışmak zorunda olmayan zengin bireylerdir." demişti.
Macron'un ülkede yüzde 9,5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını belirterek ortaya atttığı en önemli seçim vaadi olan söz konusu reform, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor.
Tasarıda, 50den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin bir yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.
FRANSIZLARIN ÇOĞUNLUĞU KARŞI
Harris Interactive'in yaptığı araştırmaya göre, Fransızların yüzde 58'i çalışma yasasının değiştirilmesini istemiyor.
Halkın yüzde 71'i yapılacak değişikliklerin sendikaların gücünü azaltacağı görüşünü paylaşırken, yarısından fazlası da işçilerin çalışma koşullarının kötüleşeceğini düşünüyor.
Hükümetin yasa değişikliğini kanunlaştırma yolu yerine hükümet kararnamesi yöntemiyle değiştirmeyi planlaması da kamuoyunda tepkilere neden oluyor.
Yasanın, 36 değişiklik öngören 5 kararname ile değiştirilmesi bekleniyor.
Tasarıya karşı çıkan ve bugünkü eyleme destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisi de 23 Eylül'de başkent Pari'ste gösteri düzenlemeyi planlıyor.
Çalışma yasasında geçen yıl yapılan değişiklikler ülkede büyük gösterilere neden olmuş, yüz binlerce kişinin katıldığı grev ve gösterilere rağmen tasarı, hükümet kararnamesi ile Ulusal Mecliste oylanmadan geçirilmişti.
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