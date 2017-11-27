Los Angeles Auto Show 1 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilere açacak onlarca yeni modele ev sahipliği yapacak. İşte şimdiye dek ilk kez resmen tanıtılacağı açıklanan 19 yeni model
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Los Angeles Auto Show kapılarını 1 Aralık'ta ziyaretçilerine açacak ve merakla beklenen bir çok arabaya da ev sahipliği yapacak.
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81 bin metrekate alan üzerinde gerçekleştirilecek otomobil fuarında ziyaretçiler test sürüşü de yapabilecek.
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LA Auto Show resmi sitesine şu ana dek 50'nin üzerinde aracın ilk kez resmi olarak tanıtılacağı belirtiliyor. İşte belli olan 19 model ve özellikleri
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2019 SUBARU ASCENT
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2019 model Ascent bugüne kadar Subaru ailesinin çıkardığı en büyük SUV olma özelliğine sahip.
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3 sıralı koluk tasarımıyla özellikle geniş aileler ve kalabalık seyahat edenlerin merakla beklediği araç hakkında henüz bir fiyat bilgisi verilmedi.
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Dört kapılı ve deri döşemeli araçta 2.4 litre supercharged motor bulunuyor.
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Subaru yetkilileri henüz aracın güç göstergeleriyle ilgili başka detay vermiş değil.
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2018 MAZDA 6
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Japon üretici 2012 yılında yeniden tasarladığı modelde 3. seriye geçiyor. 2.5 litre SKYACTIV-G, 4 silindirli V8 motor teknolojisine sahip araç yakıt tüketimindeki düşük değerlerle öne çıkıyor ve Mazda için binek araçlar arasında amiral gemisi gözüyle bakılıyor.
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2018 BMW M5
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Alman üreticinin spor sedan modeli yüksek performanslı sürüş vadeden araçlar arasında.
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Tamamen direksiyon üzerinden kontrol imkanı sağlayan M xDrive sistemi her türlü sürüş modunda şoförün işini kolaylaştırıyor.
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4.4-litre M TwinPower Turbo teknolojisine sahip V8 motor sayesinde 600 beygirgücü ve 553 tork üreten araç 0-100 km arasına da 3.2 saniyede çıkabiliyor. Fiyat ise henüz açıklanmadı.
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2018 LEXUS RX 350L
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RX serisiyle ABD içindeki SUV pazarında büyük başarı elde eden Lexus, bu modelin daha iyisini yaptığı iddiasında.
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RX 450HL hibrid model ile birlikte piyasaya sürülecek olan 350L de 3 sıralı koltuk tasarımıyla öne çıkan araçlardan.
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Lexus RX 350L için henüz fiyat bilgisi belirtilmese de 295 beygirgücü üreten 3.5-litre V6 motor düşünüldüğünde pek de ucuz olmama ihtimali var.
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BMW 6 SERİSİ GRAN TURISMO
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Tamamen yeni olan BMW 6 Serisi Gran Tourismi 640i xDrive varyantı ve coupe esintileri taşıyan aerodinamik tasarımla sunuluyor ve ödüllü BMW TwinPower Turbo teknolojisine sahip. 6 silindirli sıra motor 335 beygirgücü ve 332 lb-ft tork üretiyor.
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100 kilometreye 5.1 saniyede çıkan araçta akıllı, hafif şasi yapısıyla eşleştirilmiş 8 ileri otomatik Steptronic Sport vites teknolojisi sportif ve dinamik bir deneyim vadediyor. Aracın satış fiyatı 70 bin dolar.
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2018 MAZDA CS-X5
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2 VE 2.5 litre motor seçenekleriyle gelmesi beklenen Mazda CS-X5 iç sürtünmeyi ve yakıt tüketimini düşürmeye yönelik bir teknolojiye sahip.
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4 silindir motorunda silindir deaktivasyon özelliği bulunan Mazda CS-X5 gerektiğinde sadece 2 silindir çalıştırarak yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. ABD fiyatları donanımına göre 26 bin ila 35 bin dolar arasında değişiyor.
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2018 PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO
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Porsche, mevcut Panamera Sport Turismo modeli serisine güçlü bir plug-in hibrid ekleyerek hibrid yelpazesini genişletiyor. 2018 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4 litre V8 motorun yanı sıra elektrikli bir motora da sahip.
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680 beygircügü ve 626 tork üreten teknoloji sayesinde 2018 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Porsche markasının en güçlü otomobillerinden biri.
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Geniş bagaj kapısı, düşük yükleme rampası ve artırılmış bagaj hacmi ve 5 kişilik oturma kapasitesiyle 2018 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo üst kalite bir günlük deneyim sunma iddiasında ve bu serinin yeni amiral gemisi niteliğinde.
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BMW M3 CS
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İlk BMW M3 CS dünyaya tanıtılacakken aracın en öne çıkan tarafının karbon fiberle güçlendirilmiş plastik detaylar sayesindeki hafifliği olduğu vurgulanıyor. Standart M3 modellerine göre araç 49 kilo daha hafif.
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M TwinPower Turbo teknolojisine sahip 6 silindirli motor 453 beygirgücü üretiyor ve 443 torka kadar çıkabiliyor.
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BMW M3 CS sıfır 100 arasına ise sadece 3.7 saniyede çıkıyor ve azami hızı saatte 280 kilometre. ABD'de 2018 mayıs ayında satışa sürülecek aracın fiyatı henüz açıklanmadı.
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JAGUAR XJR575
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Jaguar XJR575 isminden de anlaşılacağı gibi 575 beygirgücüyle bugüne kadar yapılmış en güçlü Jaguar XJ olarak lanse ediliyor. Lüks spor aracı 0-100km/h sürate sadece 4.4 saniyede çıkabiliyor.
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5 litre süperşarjlı, ara soğutuculu DOHC 32 valfli V8 motor 423 kilowatt saat ve 700Nm tork üretiyor.
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Araçta patinajı önleyici ve yol tutuşu maksimize eden Electronic Active Differential isminde bir teknolojik asistan bulunuyor. 8 vitesli araç 123 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.
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BMW i3s
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2018 model BMW i3s tamamen yeni ve sportif bir elektrikli model olarak fiyat performansıyla dikkati çekiyor. Otomobilin baz fiyatı 44 bin 500 dolar. 100 kilometreye 7.2 saniyede çıkabilen araç 170 beygirgücünde. Baz modele 3 bin dolar fazla vererek 190 beygircügünce 199 torkluk bir donanımla alınabiliyor.
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Yaklaşık 4 bin dolar daha ödenerek sürüş menzilini uzatabilen 2 silindirli bir benzinli motor seçeneği de var. Böylelikle araç 140 kilometre daha gidebiliyor. Aracın tam şarjla sürüş menzili ise 156 kilometre.
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2018 LAND ROVER RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY
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5 koltuklu araç 5 litrelik 557 beygirgücü üreten superşarjlı V8 motora sahip ve saatte 210 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. 100 kilometreye ise 7.5 saniyede çıkıyor.
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4 adet farklı açıya konumlandırılmış dijital kamera araç içerisindeki dokunmatik panelde 360 derece görüş sağlıyor ve manevra yapmayı kolaylaştırıyor.
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Farklı renk seçeneklerine sahip iç tasarımda koltukla 24 yönlü ısıtma ve soğutma teknolojisine sahip ve masaj yapabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı biraz cep yakan cinsten, 177 bin dolar.
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MERCEDES-AMG PROJECT ONE
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Yollardaki Formula 1 aracı olarak yorumlanan AMG Project One hibridler arasında en pahalı ve en yüksek performanslı olanlardan
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3 milyon dolara yakın etiketinin nedenlerinden biri dört adet elektrikli motorlu turbo motorla birleştirmesi. 1 tanesi turbo ile entegre, diğeri de doğrudan motor karterine bir bağlantıyla doğrudan yanmalı motora entegre olan araçta geriye kalan 2 motor ise ön tekerlekleri çekiyor.
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1.6 litre, doğrudan enjeksiyonlu V6 hibrid benzinli motor ve elektrik asistanlı tek turboşarj F1'deki Mercedes-AMG Petronas yarış aracından alınmış. Yüksek hız için mekanik valf yayları hava basınçlı valflerle değiştirilmiş.
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Motorun araç ortasında, arka aksın hemen önünde bulunduğu araç 11 bin devirli süratlere sıra dışı bir rahatlıkla ulaşabiliyor.
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JAGUAR XF SPORTBRAKE
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5 kişilik 4 çeker ve 4 kapılı hatchback Jaguar modeli 2016'da ilk çıkan modelden daha farklı bir mimariye sahip.
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Süperşarjlı ve ara soğutuculu DOHC 24-valf V-6 motor sayesinde araç 0-100 kilometreye 5.3 saniyede çıkabiliyor. Azami hızı ise 194 km.
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380 beygirgücüne sahip otomobilin satış fiyatı ise 71 bin doların üzerinde ve 17 hoparlörlü 825 watt gücünde bir ses sistemiyle müzikseverleri de mutlu etmeye çalışıyor.
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BMW i Vision Dynamics
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BMW'nin geçen sene Frankfurt'ta konsept olarak tanıttığı i Vision Dynamics, gerçek olacak ve 600 kilometre menzille Alman üreticinin elektrikli açılımında önemli bir yere sahip olması düşünülüyor
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0’dan 100’e tam 4 saniyede tamamlarken maksimum 200 km/s hıza erişebiliyor ve gelecek 25 yeni elektrikli modelinde i3 ile i8 arasına yerleştirilen bir Gran Coupe izlenimi veriyor.
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JAGUAR E-PACE
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Jaguar'ın ilk kompakt SUV modeli E-PACE, farklı sürüş koşullarında performans sağlamak amacıyla Dört Çeker Sürüş (AWD) sistemi ön ve arka akslar arasındaki tork dağılımını akıllı kontrol mekanizmasına sahip. All Surface Progress Control (ASPC) özelliğiyle de kaygan zemin koşullarında daha güvenli bir sürüş sağlıyor.
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9-ileri otomatik şanzımana sahip araç 249 beygirgücüne sahip ve saatte maksimum 230 kilometre hıza çıkabiliyor. 0-100 km arasına ise 7 saniyede ulaşıyor.
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2019 MERCEDES-BENZ CLS
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CLS sınıfı 2006 yılında ilk çıktığında coupe modele dört kapılı bir yaklaşım katarak şaşırtmıştı. Los Angeles'ta ilk kez görücüye çıkacak yeni modelde ise Mercedes yine şaşırtmaya çalışacak.
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Gelen bilgilere göre 3.0-litre I-6 in superşarj, turbo ve elektrikli seçenekler sunacak. Standart süspansiyona ek olarak iki tip hava süspansiyonu da olacak.
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9 ileri otomatik şanzımana sahip olması beklenen aracın motor detayları ve fiyatları ise henüz paylaşılmadı.
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JEEP WRANGLER
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Wrangler, off-road modelleri arasında her türlü yol koşulunda en üstün yeterliliğe sahip 4X4 araçlardan biri ve Jeep serisinin amiral gemisi Grand Cherokee'den de yüksek bir fiyata sahip olacak
Mevcut 5 ileri otomatik şanzıman opsiyonel olarak sunulacakken, 6 ileri manuel şanzıman bu modelde geri dönüyor.
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LA tanıtımının ardından yıl sonunda teslim edilmeye başlanacak aracin minimum fiyatı 23 bin dolar.
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2019 Audi A8
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Audi'nin amiral gemisi geniş lüks sedan modeli, 2019 versiyonuyla en iyisi olmanın peşinde. Dört çeker dört kapılı araç turbo şarj ve ara soğutuculu 3.0-litre V6 motora sahip ve 340 beygirgücü sunuyor. Ayrıca 9 beygirgücünde AC elektrikli motorla desteklenmiş. Daha hızlı olmak isteyenler 460 beygirgücünde ikiz turboşarj 4.0-litre V8 motoru tercih edebilir.
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Hibrid transmisyondan aktif süspansiyonlara lazer ve OLED ışıklandırmalardan üç seviye otonom sürüşe dek Audi A8 tam bir teknoloji canavarı. 8 ileri otomatik vites manuel olarak kullanılabiliyor. Aracın maksimum hızı 210 ile 250 km arasında değişiyor. 0-100 hızlanması ise 4 ila 5.5 saniye arasında.
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2019 INFINITI QX50
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Komple yenilenen kasası ve teknolojik özellikleriyle şu ana kadar ki en iyi orta büyüklükteki Infiniti SUV olacağı belirtilen QX50'nin özellikleri de belli oldu.
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Amerikalı üreticini ilk VC turbo motorlu aracı olan QX50 modelinde 2 litre 4 silindirli bir tasarım kullanılacak. Motor kendini otomatik olarak 8:1 performans ve 14:1 verimlilik oranına ayarlıyor. Tasarımcılar benzinli turbo motor gücünün dizel verimliliğiyle birleştirildiğini belirtiyor.
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Önden çekişli ve dört çeker seçenekleri sunulacak aracın motoru 268 beygirgücü ve 4.400 devirde 280lb-ft tork üretiyor.
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Önden çekişli model 100 km'ye 6.7 saniyede, dört çeker ise 6.3 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 230 kilometre.
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