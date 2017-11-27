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3 milyon dolara yakın etiketinin nedenlerinden biri dört adet elektrikli motorlu turbo motorla birleştirmesi. 1 tanesi turbo ile entegre, diğeri de doğrudan motor karterine bir bağlantıyla doğrudan yanmalı motora entegre olan araçta geriye kalan 2 motor ise ön tekerlekleri çekiyor.