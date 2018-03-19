Otomotiv devi Renault, en çok satan modeli olan Clio için çok önemli bir karar aldı. Reuters'ın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, şirket Bursa'daki fabrikanın üretim hacmini artırmayı planlıyor. Yakında beşinci nesli piyasaya çıkacak olan Clio'nun üretiminin çok önemli bir bölümü Bursa'da gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz yıl Avrupa'da 325 bini aşan bir satış başarısına ulaşan Clio halen Fransa'nın Flins, Slovenya'nın Novo Mesto ve Türkiye'de de Bursa'da üretiliyor.
Yakın gelecekte toplam Clio üretiminin yüzde 94'ünün Bursa ve Novo Mesto'da yapılması planlanıyor. Kalan yüzde 6'lık bölümün üretimi ise Fransa'da gerçekleşecek.
Flins fabrikasında halen üretimin yüzde 15'i gerçekleştiriliyor.
EN BÜYÜK BURSA OLACAK
Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, "Bursa yeni Clio'nun ana fabrikası olacak ve onu Novo Mesto takip edecek. Flins'teki fabrika ise bunu iki şehirdeki üretim talebe yetişmediği zaman devreye girecek" dedi.
Halen piyasada olan dördüncü nesil Clio üretiminin nerede yapılacağına ilişkin tartışmalar 2010 yılında da yaşanmış ve dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin baskıları ile Fransa üretimden önemli bir pay almıştı. Ancak ilerleyen dönemlerde Renault rotayı yine Türkiye'ye kırmış ve Bursa'da çok ciddi üretim hacimlerine ulaşmıştı.
Beşinci Clio'nun üretimi öncesinde ise Fransa tarafı sessizliğini koruyor. Fransa'nın üretimin Türkiye ve Slovenya'ya kaydırılmasına tepki göstermesi beklenmezken, Flins'teki fabrika Clio yerine ağırlıklı olarak Zoe modelinin üretimine yoğunlaşacak.
1990 yılında ilk versiyonu piyasaya çıkan Renault, şimdiye kadar dünya genelinde 15 milyonu aşkın bir satış başarısına ulaştı.
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