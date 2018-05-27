123 yıldır, 30 bini çocuk, 100 bin kimsesizi ağırlayan 550 kişi kapasiteli Darülaceze’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ek bir kampus yapılıyor. Erdoğan’ın 4 yıl önce verdiği talimat üzerine başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.

4 DÖNEMDEN İZLER

Arnavutköy’e bağlı Yassıören Köyü’nde 150 bin metrekare alana yapılması planlanan yeni kompleks için açılan mimarlık yarışmasını kazanan AE Mimarlık’ın yönetim kurulu başkanı Ahmet Erkurtoğlu, projeye yaz sonu start verileceğini söyledi.

Konsepti ve projeyi hediye ederek, mimari açıdan ödeme talep etmediklerini kaydeden Erkutoğlu, “Darülaceze, bizi heyecanlandıran bir proje oldu. 150 bin metrekarelik bir alan üzerine yatay mimariyi hayata geçirmemiz için önemli bir fırsattı bu. Projemizde, akıllı şehir konseptini uygulayacağız. Yani sıfır karbon salınımını sağlayacağız ve yağmur sularını arıtarak avlu içindeki kanallara aktaracağız. Projemizde, yatağından kalkamayan yaşlıların yeşili görmeleri ve hayata bağlı kalmaları için camları yerden tavana kadar uzattık. Yeşil alanların ağırlık kazandığı, bütün birimlerin birbiriyle koordinasyonunun kolayca sağladığımız projemizde ‘3Y’ diye tanımlanan, ‘yavaş, yatay, yaşanabilir’ şehir konseptini hayata geçireceğiz” dedi.

Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre kompleksin 4 farklı dönemden izler taşıyacağını anlatan Erkutoğlu, “Giriş kapısı 15. yüzyıl mimarisinin, yönetim binası ve Abdülhamid Han Araştırma Enstitüsü 19. yüzyıl mimarisinin, yaşam birimleri ise yeni büyük Türkiye’nin mimarisinin izlerini taşıyacak. Caminin de bulunacağı şehir merkezinde ise ilk dönem mimarisine ‘selam veren’ kırma çatıları ve revaklarıyla Bursa mimarisinden izler olacak” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER