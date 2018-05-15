Yeni Diyarbakırspor - İzmir İl Özel İdaresi rakamlar

Türkiye 3.Lig 2.Grup Yarı Final heyecanı devam ediyor. Yeni Diyarbakırspor, 15 Mayıs 2018 Salı günü İzmir İl Özel İdaresi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Yeni Diyarbakırspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. İzmir İl Özel İdaresi, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 408 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yeni Diyarbakırspor kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, İzmir İl Özel İdaresi sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Yeni Diyarbakırspor son hafta oynanan Oyak Renault maçında 1-3 yenildi.

İzmir İl Özel İdaresi ise Anadolu Üsküdar 1908 karşılaşmasında 4-2 kazandı.