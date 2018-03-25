İstanbul Beykoz’da yaşayan çiftin, 2016 yılında bir çocuğu dünyaya geldi. Çift bebeğe isim verme konusunda anlaşmazlığa düştü. Doğumdan 1 hafta sonra anne, gizlice nüfus müdürlüğüne müracaat edip istediği ismi resmi kayıtlara geçirerek bebeğine kimlik çıkardı. Karısının bebeğe ismi koyduğunu öğrenince büyük şok yaşayan baba ise mahkemenin yolunu tuttu.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre doğum bildiriminin anne tarafından yapılabileceğine dikkat çekip çocuğa annenin tek başına ad koymasında yasal engel olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

ÇOCUĞUN ADINI ANA VE BABASI KOYAR

Mahkemenin reddi babayı durdurmadı ve kararı temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozan Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: “Türk Medeni Kanunu’nun 339/5 maddesine göre çocuğun adını ana ve babası koyar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine dair önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler. Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. Mahkemenin Türk Medeni Kanunu’nun 195. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

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