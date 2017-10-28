Yeni doğan bebeklerine 'şeytan' adını vermek istediler

Almanya'nın Kassel şehir merkezindeki bir nüfus memuru, bir ailenin yeni doğan erkek çocuğuna 'Lucifer' (Şeytan) ismini vermek istediğini, ancak bölge mahkemesinin çocuğun iyi huyunu tehlikeye sokabileceği düşüncesiyle karşı çıktıklarını belirtti. Mahkemenin araya girmesiyle, aile çocuğuna Lucian ismini verme kararı aldı.

Alman yetkililer, belli yasaklı özel isimler olmadığı sürece, ailelerin vereceği isimlere karışmıyor.

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