Yeni Gelin 17. bölüm fragmanı izle

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi Yeni Gelin'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Karadeniz maceralarına devam eden Bozokların turist kılığına girdiği; Hazar’ı, Hüsne ile yakalayan Bella’nın büyük bir üzüntü yaşadığı fragman eğlenceli görüntüleriyle de dikkat çekti. İşte Yeni Gelin 17. bölüm fragmanı...

YENİ GELİN 17. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte Yeni Gelin'in 17. Bölüm fragmanı;

YENİ GELİN 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Yeni Gelin"in dün akşam ekrana gelen 16. bölümünde Bozoklar, konağın karantina altına alınmasıyla soluğu Karadeniz’de aldı. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle tatil yapmak istese de, işler deli Şevki yüzünden sarpa sardı. Hem Asiye’ye resmi nikah yapmak hem de Asiye’nin akrabalarıyla dünür olmak zorunda kalan Kalender Ağa, Hazar’ın evli olduğunu Asiye’nin amcası deli Şevki’ye bir türlü söyleyemedi. Önceden verdikleri söz üzerine yeğeni Hüsne ile Hazar’ın evlenmesi gerektiğini düşünen deli Şevki, gözü karalığıyla Bozoklar’a korku saldı.

Karantina süresi dolana kadar bu yalanı sürdürmek zorunda olan Bozoklar iyice çıkmaza girdi. Hazar’ı Hüsne’den kurtarmak isteyen Bella, planlar yapsa da başarılı olmadı. Çatıdaki testiyi vurunca, o evin kızını almanın adet olduğunu söyleyen Asiye’nin akrabaları Baran’ın oyuna getirdi. Çatıdaki testiyi vurduğu için hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanan Baran’ın kendini bir anda isteme töreninde bulduğu final sahnesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

YENİ GELİN DİZİSİNİN 16. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

YENİ GELİN OYUNCULARI

Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, dizide Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

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yeni gelin 17. bölüm fragmanı