Yeni Gelin 17. bölüm fragmanı izle

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi Yeni Gelin'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Karadeniz maceralarına devam eden Bozokların turist kılığına girdiği; Hazar’ı, Hüsne ile yakalayan Bella’nın büyük bir üzüntü yaşadığı fragman eğlenceli görüntüleriyle de dikkat çekti. İşte Yeni Gelin 17. bölüm fragmanı...
YENİ GELİN 17. BÖLÜM FRAGMANI
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.
"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!
İşte Yeni Gelin'in 17. Bölüm fragmanı;
YENİ GELİN 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Yeni Gelin"in dün akşam ekrana gelen 16. bölümünde Bozoklar, konağın karantina altına alınmasıyla soluğu Karadeniz’de aldı. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle tatil yapmak istese de, işler deli Şevki yüzünden sarpa sardı. Hem Asiye’ye resmi nikah yapmak hem de Asiye’nin akrabalarıyla dünür olmak zorunda kalan Kalender Ağa, Hazar’ın evli olduğunu Asiye’nin amcası deli Şevki’ye bir türlü söyleyemedi. Önceden verdikleri söz üzerine yeğeni Hüsne ile Hazar’ın evlenmesi gerektiğini düşünen deli Şevki, gözü karalığıyla Bozoklar’a korku saldı.
Karantina süresi dolana kadar bu yalanı sürdürmek zorunda olan Bozoklar iyice çıkmaza girdi. Hazar’ı Hüsne’den kurtarmak isteyen Bella, planlar yapsa da başarılı olmadı. Çatıdaki testiyi vurunca, o evin kızını almanın adet olduğunu söyleyen Asiye’nin akrabaları Baran’ın oyuna getirdi. Çatıdaki testiyi vurduğu için hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanan Baran’ın kendini bir anda isteme töreninde bulduğu final sahnesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
YENİ GELİN DİZİSİNİN 16. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
YENİ GELİN OYUNCULARI
Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, dizide Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.
- yeni gelin
- yeni gelin 17. bölüm fragmanı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.