Yeni Gelin 17. bölüm izle - Yeni Gelin yeni sezon

Yapımcılığını Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı Yeni Gelin, 17. yeni bölümü ile bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Bozoklar'ın Karadeniz'deki macerası hız kesmiyor. Bella, Hazar'ı başka bir adamla yakalayınca hayal kırıklığı yaşıyor. Hazar ise sevdiği kadına kendini ispat etmek için peşinden gidiyor. Bir başına, nereye gideceğini bilemeyen Bella'yı Temel kaçırıyor. Durumu öğrenen Hazar, Bella'yı Temel'in elinden kurtarıyor. İşte Yeni Gelin 17. bölüm fragmanı ve özeti...

YENİ GELİN 17. BÖLÜM (YENİ SEZON)

Bella; sevdiği, uğruna herşeyden vazgeçtiği adamı, başka bir kadınla yakalayınca büyük bir yıkıma uğramıştır. Hazar’ın geceyi hatırlamaması da bu durumu iyiden iyie ağırlaştırmış, Bella çareyi onu terk etmekte bulmuştur. Bir başına, hiç bilmediği bir yerde, üstelik dağın başında nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Kamil ve Kamilla da peşine takılınca işler iyice sarpa sarar. Yardım eli uzattığını sandıkları Temel, Bella’yı kafasına takmıştır ve Bella’yı kaçırır. Sevdiği kadının peşinden gitmek, ona kendini inandırmak için yola çıkan Hazar’ın; karısının başının belada olduğunu öğrenince iyice gözleri kararır. Karısını Temel’in elinden kurtarır.

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Bozok’lar tüm bu yaşananlardan sonra Şevki Reis’in evinde daha fazla kalamayacağını anlar. Kaçak bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. Fakat bu yolculuğun, kaçak yapılan bir yolculukla alakası yoktur. Çünkü Bozok’lar uzun zaman sonra ilk defa gönüllerince vakit geçirirler. Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp felekten bir gün çalarlar. Günün sonuna doğru aldıkları haberse keyiflerini iyice arttırır. Haftalardır bekledikleri haber gelmiştir. Fakat bu müjdenin tadını çıkaramazlar. Çünkü Temel’in, Bella ile olan hesabı kapanmamıştır. Hazar ve Bella, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Yeni Gelin 17. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 17. bölüm 1. fragmanı;

YENİ GELİN 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin"in 16. bölümünde Bozoklar, konağın karantina altına alınmasıyla soluğu Karadeniz’de aldı. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle tatil yapmak istese de, işler deli Şevki yüzünden sarpa sardı. Hem Asiye’ye resmi nikah yapmak hem de Asiye’nin akrabalarıyla dünür olmak zorunda kalan Kalender Ağa, Hazar’ın evli olduğunu Asiye’nin amcası deli Şevki’ye bir türlü söyleyemedi. Önceden verdikleri söz üzerine yeğeni Hüsne ile Hazar’ın evlenmesi gerektiğini düşünen deli Şevki, gözü karalığıyla Bozoklar’a korku saldı.

Karantina süresi dolana kadar bu yalanı sürdürmek zorunda olan Bozoklar iyice çıkmaza girdi. Hazar’ı Hüsne’den kurtarmak isteyen Bella, planlar yapsa da başarılı olmadı. Çatıdaki testiyi vurunca, o evin kızını almanın adet olduğunu söyleyen Asiye’nin akrabaları Baran’ın oyuna getirdi. Çatıdaki testiyi vurduğu için hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanan Baran’ın kendini bir anda isteme töreninde bulduğu final sahnesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

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