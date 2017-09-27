Yeni Gelin 18. bölüm 2. fragmanı izle - Show TV

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Karadeniz yolculuğu son bulan ve Adana’ya geri dönen Bozokların maceralarının hız kesmeden devam ettiği tanıtımda, Baran’ın Ferhat ile Şirin’i rahat bırakmadığı, Gökhan’ın konağa geri döndüğü anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. Her Cumartesi ilgiyle izlenen Yeni Gelin’in yeni bölümünde ne olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

YENİ GELİN 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

GÖKHAN BOZOK SONUNDA KONAĞA GERİ DÖNÜYOR!

"Yeni Gelin"in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 18. bölümünde Bozoklar sonunda özgürlüklerine, Adana’ya ve konaklarına kavuşmuşlardır. Fakat Kalender Ağa’nın konağı, bıraktığı gibi değildir. Meydanı boş bulan Müsellim, istediği gibi ağalık yapmaktadır. Bozoklar, Kalender’in yönetimi devralmasıyla konak huzura kavuşacak derken Baran ve Dilan, soluğu konakta alır. Bir süre onlarla birlikte yaşayacaklardır. Baran rahat durmayacağından hem Şirin, hem de Ferhat; Baran’ın taşkınlığından nasibini alır.

Dilan’ın araya soktuğu fitnelerin de sayesinde konak Ferhat, Baran, Şirin üçlüsüne artık dar gelmektedir. Kalender Ağa, konaktaki eski düzeni sağlamaya çalışırken konakta deprem etkisi yaratacak bir haber alırlar. Türkmen’e Arap Şeyhi bir görücü gelecektir. Tüm konak halkı bunun için canını dişine takar, hazırlıklar yapılır. Türkmen Ağası Kalender, Arap Şeyhi’nin gösterişinin altında kalmamak için elinden geleni ardına koymaz. Fakat gecenin sonunda Türkmen başta olmak üzere tüm Bozoklar büyük bir hüsrana uğrar. Tüm hazırlıklar boşa gittiği gibi Türkmen’in tüm hayalleri yıkılmıştır. Konak halkı, bunun şokunu atlatamamışken aylardır bekledikleri Gökhan’ı karşılarında görürler. Fakat Gökhan’la birlikte Bozokları bekleyen kötü, çok kötü bir sürpriz vardır.

Yeni Gelin 18. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 18. bölüm 1. fragmanı;

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

YENİ GELİN'İN 17. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin'in 17. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Asiye’nin oyununa gelen Hazar, Hüsne ile yakalandı. Hazar’ın olayları hatırlamaması üzerine Bella, çareyi evi terk etmekte buldu. Kafayı Bella’ya takan Deli Şevki’nin yeğeni Temel, Bella’yı kaçırdı. Bella’ya kendini inandırmak için peşinden giden Hazar, yolda karısının başının belada olduğunu öğrendi ve Bella’yı Temel’in elinden kurtardı.

Yaşanan olayların üzerine Bozoklar evden kaçarak, geceyi ormanda geçirdi. Turist kılığına giren Bozoklar, Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp, gönüllerince bir gün geçirdiler. Günün sonunda hep birlikte yemek yedikleri sırada, konaktan karantinanın bittiği haberi geldi.

Aldıkları müjde ile keyiflenen Bozoklar, karşılarında silahıyla Temel’i görünce büyük bir şok yaşadılar. Kurusıkı silahıyla Bozokları korkutmak isteyen Temel’in, Bozokların hışmına uğradığı final sahnesi izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.