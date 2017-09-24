Yeni Gelin 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Gelin 17. bölümde neler yaşandı?

SHOW TV'de Cumartesi akşamları izleyenleri kahkahaya boğan ve yeni bölümleri büyük merakla beklenen Yeni Gelin, 17. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu. Yeni bölümün hemen ardından 18. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Yeni Gelin 17. bölümünde neler yaşandı? Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yeni Gelin 18. bölüm fragmanı ve bu akşam yayınlanan 17. bölüme dair detaylar...

BOZOKLAR, KONAĞA GERİ DÖNÜYOR

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 18. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Yeni Gelin 18. bölüm fragmanı!

Karadeniz maceraları son bulan, Adana’ya geri dönen Bozokların eğlenceli anlarının ekrana geldiği tanıtım izleyenleri kahkahaya boğdu.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

BU AKŞAM EKRANA GELEN 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Yeni Gelin"in bu akşam ekrana gelen 17. bölümünde;

Asiye’nin oyununa gelen Hazar, Hüsne ile yakalandı. Hazar’ın olayları hatırlamaması üzerine Bella, çareyi evi terk etmekte buldu. Kafayı Bella’ya takan Deli Şevki’nin yeğeni Temel, Bella’yı kaçırdı. Bella’ya kendini inandırmak için peşinden giden Hazar, yolda karısının başının belada olduğunu öğrendi ve Bella’yı Temel’in elinden kurtardı.

Yaşanan olayların üzerine Bozoklar evden kaçarak, geceyi ormanda geçirdi. Turist kılığına giren Bozoklar, Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp, gönüllerince bir gün geçirdiler. Günün sonunda hep birlikte yemek yedikleri sırada, konaktan karantinanın bittiği haberi geldi.

Aldıkları müjde ile keyiflenen Bozoklar, karşılarında silahıyla Temel’i görünce büyük bir şok yaşadılar. Kurusıkı silahıyla Bozokları korkutmak isteyen Temel’in, Bozokların hışmına uğradığı final sahnesi izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

YENİ GELİN OYUNCULARI

Jessica May

Tolga Mendi

Mustafa Avkıran

Dağhan Külegeç

Sema Keçik

Lale Başar

Renan Bilek

Yonca Şahinbaş

Burçin Bildik

Zeynep Kankonde

Esin Gündoğdu

Murat Kocacık

Bahar Süer

Feride Hilal Akın

Onur Baytan

Şilan Makal

yeni gelin

Yeni Gelin 18. bölüm fragmanı

Yeni Gelin 17. bölüm

Yeni Gelin oyuncuları

Yeni Gelin son bölüm

Yeni Gelin yeni bölüm