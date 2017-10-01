Yeni Gelin 18. bölümü ile zirvede

Show TV’nin kahkahanın eksik olmadığı dizisi Yeni Gelin, dün akşam ekrana gelen 18. bölümüyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Dizi, Total’de 6,97 izlenme oranı (rating), 18,80 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #benimmemleketim etiketi ile Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ersoy Güler ve Tülay Kocatürk üstleniyor.

YENİ GELİN'İN 18. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

"Yeni Gelin"in dün akşam ekrana gelen 18. bölümünde, Karadeniz maceraları son bulan Bozoklar, karantinanın kalkmasıyla soluğu Adana'da aldı. Kalender ve konak halkı karşılarında ağa olarak Müsellim'i görünce şok oldu. Yönetimi devralan Kalender Ağa konakta düzeni sağlamaya çalıştı. Baran ve Dilan'ın da konağa gelmesiyle Baran, Ferhat ve Şirin üçlüsüne konak dar geldi. Midesinin bulanması üzerine hamile olduğunu düşünen Bella, Hazar ile birlikte doktora koştu. Hamile olmadığını fakat hastalığının iyileştiğini öğrenen Bella, sevincini tüm konak halkı ile paylaştı.

Türkmen’e Arap Şeyhi'nin görücü olarak geleceğini öğrenen konak halkı, Şeyh’in gösterişinin altında kalmamak için hazırlık yapsa da Arap Şeyhi'nin Türkmen'e değil, Şirin'e geldiğini öğrenince hüsrana uğradı. Aylardır bekledikleri Gökhan'ın gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Bozoklar, final sahnesinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Gökhan Bozoklara yeni gelin getirmişti. Bir sonraki bölümde Bozokların bu sürpriz karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.

YENİ GELİN’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 19. bölüm tanıtımı yayınlandı. Bozokların eğlenceli deniz maceralarının ekrana geldiği tanıtımda, Gökhan'ın yeni gelin getirmesiyle büyük üzüntü yaşayan Afet'in Gökhan’a silah doğrulttuğu ve konak halkının korkuyla kaçıştığı sahneler büyük heyecan yarattı.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 7 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 19. bölüm fragmanı;