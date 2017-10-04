Yeni Gelin 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

SHOW TV'de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve eğlenceli hikayesiyle izleyenleri kahkahaya boğan Yeni Gelin'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde konakta işler karışıyor... İşte Yeni Gelin 19. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

BOZOK KONAĞI'NDA DAVETSİZ MİSAFİR

Kadrosunda Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi isimlerin yer aldığı Yeni Gelin, 19. bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20:00'de SHOW TV'de yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 19. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Gökhan’ın dönmesiyle konakta işlerin karıştığı, Bozokların davetsiz bir misafiri ağırladığı tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekti.

YENİ GELİN'İN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

"Yeni Gelin"in geçtiğimiz Cumartesi ekrana gelen 18. bölümünde;

Karadeniz maceraları son bulan Bozoklar, karantinanın kalkmasıyla soluğu Adana'da aldı. Kalender Ağa ve konak halkı karşılarında ağa olarak Müsellim'i görünce şok oldu. Yönetimi devralan Kalender Ağa konakta düzeni sağlamaya çalıştı. Baran ve Dilan'ın da konağa gelmesiyle Baran, Ferhat ve Şirin üçlüsüne konak dar geldi.

Midesinin bulanması üzerine hamile olduğunu düşünen Bella, Hazar ile birlikte doktora koştu. Hamile olmadığını fakat hastalığının iyileştiğini öğrenen Bella, sevincini tüm konak halkı ile paylaştı. Türkmen’e Arap Şeyhi'nin görücü olarak geleceğini öğrenen konak halkı, Şeyh’in gösterişinin altında kalmamak için hazırlık yapsa da Arap Şeyhi'nin Türkmen'e değil, Şirin'e geldiğini öğrenince hüsrana uğradı.

Aylardır bekledikleri Gökhan'ın gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Bozoklar, final sahnesinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Gökhan Bozoklara yeni gelin getirmişti. Bir sonraki bölümde Bozokların bu sürpriz karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.

YENİ GELİN OYUNCULARI

Jessica May (Bella)

Tolga Mendi (Hazar)

Mustafa Avkıran (Kalender)

Dağhan Külegeç (Kağan)

Sema Keçik (Möhteber)

Lale Başar (Kamilla)

Renan Bilek (Kamil)

Yonca Şahinbaş (Asiye)

Burçin Bildik (Müsellim)

Zeynep Kankonde (Ayşe)

Esin Gündoğdu (Türkmen)

Murat Kocacık (Kör Hasan)

Bahar Süer (Nazgül)

Feride Hilal Akın (Şirin)

Onur Baytan (Çoban Ferhat)

Şilan Makal (Dilan)

yeni gelin

Yeni Gelin 19. bölüm fragmanı

Yeni Gelin 19. bölüm 2. fragmanı

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı

Yeni Gelin oyuncuları