Yeni Gelin 21. bölüm: Asude Konak halkının oyununa geliyor

Show TV'nin eğlenceli dizisi Yeni Gelin 21. yeni bölümü ile yine izleyiciyi kahkahaya boğacak. Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Konak halkının Asude’den çok etkilenen Kalender Ağa’yı engellemek için planlar yapıyor. İşte Yeni Gelin 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

YENİ GELİN 21. BÖLÜM: KONAK HALKI, KALENDER AĞA'YA PLAN YAPIYOR

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 21. bölümünde; Kalender’in Asude’ye olan ilgisi, tüm konak halkını alarma geçirmiştir. Asude’nin evdeki varlığı herkes için tehdit oluşturmaktadır. Kamilla sırf bu yüzden evi terk etmiştir. Kalender, Asude’yi evde tutabilmek için her yola başvurmuş, bu uğurda biricik dünürü Kamil’i bile kaybetmeyi göze almıştır. Kalender ise hiçbir şeyi umursamadan sadece Asude’ye odaklanmış, onu etkilemeye çalışmaktadır. Tabi ki ne yazık ki onunla baş başa kalamadığı için emeline ulaşamamaktadır.

Konakta aşkı arayan, aşkını elinde tutmaya çalışan ve aşkına karşılık bulmaya çalışan tek kişi Kalender değildir. Şirin, Baran, Ferhat’tan oluşan aşk üçgeni bozulmuş; Ferhat aradan çekilmeye karar veriştir. Bu karar; Baran’la Şirin’in hayatını değiştireceği gibi kendi hayatını da değiştirecektir. Ferhat, farkında olmasa da bambaşka bir hikayenin eşiğine gelmiştir. Şimdilik konaktaki en büyük aşk meselesi, Kalender’inkidir. Konak halkı, el birliğiyle Kalender’i Asude’den soğutmanın yollarını ararlar. Konaktaki kadınların meseleleri çözme biçimleri de sadece entrika olduğundan yine bir entrika çevirmenin yolunu ararlar. Denedikleri birkaç yöntem başarısız olup hatta bunun sonunda kendileri zararlı çıktıklarından daha büyük oynamaya karar verirler. Bu sefer işin içinde oğlanlar ve hatta Bella dahil herkes vardır. Oyun kurucu ise Kamilla’dır. Bu sefer oyun, gerçekten çok büyüktür. Asude, konaktakilerin oyununa gelir, Kalender’e resti çeker. Kalender, büyük bir itham altındadır. Kendini aklaması, Asude’nin tekrar gözüne girmesi nerdeyse imkansızdır.

Yeni Gelin 21. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 21. bölüm fragmanı;

YENİ GELİN 20. BÖLÜMDE GÖKKAN, KARISI VE ANNESİ ARASINDA KALDI

"Yeni Gelin"in dün akşam ekrana gelen 20. bölümünde, jandarmaların Hazar’ı götürmesiyle Kalender Ağa çileden çıkarken, Bella büyük bir üzüntü yaşadı. Hazar’ı ihbar eden Asiye, Kalender Ağa’nın iyice gözünden düştü. Ayşe, Afet’in evden gitmesini isteyerek, o gidene kadar yemek yemeyeceğini söyledi. Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında kaldı.

Asude’yi konaktan gönderemeyen Kamilla, eşyalarını toparlayarak konağı terk etmek zorunda kaldı. Karadeniz’den gelen davetsiz misafirleri karşısında gören Baran, kaçacak delik arasa da, Kalender Ağa’nın çözümüyle rahat bir nefes aldı. Kalender Ağa, her şeyden habersiz Asude’nin gözüne girmek için her yolu denedi. Bella, Kalender Ağa’nın halasına ilgisini görünce Hazar’a Asude’yle ilgili her şeyi söyledi. Asude’nin tehlikeli yanını öğrenen Hazar çok geçmeden kardeşlerini uyardı. Babalarını karşılarına alan kardeşler aldıkları cevapla şok oldu. Kalender Ağa’nın “Asude Hanım eğlenilecek değil evlenilecek kadın” dediği final sahnesinde Bozok erkekleri şaşkınlığını gizleyemedi.