Yeni Gelin 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 22. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Dilan ve Şirin’in yüzleştiği, Ferhat ve Şirin defterinin kapandığı tanıtımda Möhteber, Ayşe ve Asiye’nin hastaneye kaldırılmasıyla konak halkı büyük bir telaş yaşıyor.

YENİ GELİN 22. BÖLÜM: KAYNANALAR HASTANELİK OLUYOR

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 22. bölümünde konak halkı bir olmuş, Kalender’i büyük bir ithamla karşı karşıya bırakmıştır. Kalender’in kendini aklaması imkansız görünmektedir. Fakat neyse ki kumaşı entrika tutmayan gelini Bella, her şeyi bir bir anlatır ve konaktakilerin oyunu açığa çıkar. Bella, bu hamlesiyle hem kendi vicdanını rahatlatmış, hem de Kalender’e gerçekleri anlatmıştır. Fakat Bella, kaynanalarının gözünde dokuz kusurlu hareketin en kusurlusunu işlemiştir. Bu saatten sonra Bella’yı, kaynanaların elinden kimse alamayacaktır.

Kalender, gerçekleri öğrendiği an evi terk etmiştir. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etmektedir. Bella, Kalender’e gerçekleri anlatsa da Asude’ye anlatamamıştır. Kalender, Asude’nin gözünde hala zorbanın ve magandanın tekidir. Kalender, bunu değiştirmek, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapar ama başaramaz. Kalender, Asude’nin yolunu gözlerken Asude, onların kapısına dayanır. Fakat bu, Kalender’in hayalinden çok farklıdır. Çünkü Asude, Bozok Konağı’na baskına gelmiştir. Baskın sırasında Asude’nin öğrendikleri her şeyin seyrini değiştirecek, konağın kadınları yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte Yeni Gelin'in 22. bölüm 2. fragmanı;

YENİ GELİN 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 21. bölümünde Kalender Ağa’nın, Asude’ye olan ilgisi nedeniyle tüm konak halkı alarma geçti. Bozoklar Asude’den başka gözü kimseyi görmeyen Kalender Ağa’yı, Asude’den soğutmanın yollarını aradılar. Bozok erkeklerinin hatta Bella’nın da işin içinde olduğu bütün denemeleri başarısız oldu. Tüm denemelerin sonunda kendileri zararlı çıkınca çareyi Kamilla’yı çağırmakta buldular.

Konaktaki kadınların meseleleri çözme biçimleri de sadece entrika olduğundan yine bir entrika çevirdiler. Bozok erkekleri Kalender Ağa’yı önemli bir davet için bir günlüğüne evden uzaklaştırdılar. Bu sırada Möhteber, Ayşe ve Asiye, Kalender Ağa’dan şiddet gördükleri numarasıyla Asude’yi oyuna getirdi. Konaktakilerin oyununa gelen Asude’nin Kalender Ağa’ya karşı öfkeden deliye döndüğü final sahnesi görülmeye değerdi.

