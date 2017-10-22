Yeni Gelin 22. bölüm: Bozok Konağı kadınların kuşatması altında!

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 22. bölüm tanıtımı yayınlandı. Asude’nin resti çekmesiyle Kalender Ağa’nın konak halkına hesap sorduğu, tokatların havada uçuştuğu tanıtımda Bozok Konağı kadınların kuşatması altına giriyor.

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 21. bölümünde Kalender Ağa’nın, Asude’ye olan ilgisi nedeniyle tüm konak halkı alarma geçti. Bozoklar Asude’den başka gözü kimseyi görmeyen Kalender Ağa’yı, Asude’den soğutmanın yollarını aradılar. Bozok erkeklerinin hatta Bella’nın da işin içinde olduğu bütün denemeleri başarısız oldu. Tüm denemelerin sonunda kendileri zararlı çıkınca çareyi Kamilla’yı çağırmakta buldular.

Konaktaki kadınların meseleleri çözme biçimleri de sadece entrika olduğundan yine bir entrika çevirdiler. Bozok erkekleri Kalender Ağa’yı önemli bir davet için bir günlüğüne evden uzaklaştırdılar. Bu sırada Möhteber, Ayşe ve Asiye, Kalender Ağa’dan şiddet gördükleri numarasıyla Asude’yi oyuna getirdi. Konaktakilerin oyununa gelen Asude’nin Kalender Ağa’ya karşı öfkeden deliye döndüğü final sahnesi görülmeye değerdi.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 22. Bölüm Tanıtımı!

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