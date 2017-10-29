Yeni Gelin 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 23. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şirin’in şans verdiği Baran’ın mutluluktan havaya uçtuğu, Kalender Ağa ve Asude’nin romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda, Kalender’in ağalığı bırakmasıyla konak halkı birbirine giriyor.
Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 22. bölümünde konak halkının oyununa gelen Asude’nin sinirle gitmesine anlam veremeyen Kalender Ağa, konaktakilerden hesap sordu. Bella’nın her şeyi anlatmasıyla konağı terk eden Kalender, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etti. Kalender Ağa’nın gidişiyle Möhteber, Asiye ve Ayşe toplu intihar girişiminde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Gerçekleri bilmeden, kadınları toplayıp konağa baskına gelen Asude, kaynanaların oyununa geldiğini öğrendi. Konaktan çıkmak üzereyken Kalender Ağa’yla karşılaşan Asude, ondan özür dileyen Kalender Ağa’nın çıkma teklifini kabul ederek büyük bir şok yaşattı. Bunu duyan Möhteber, Asiye ve Ayşe’nin bayıldığı final sahnesi izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 4 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!
İşte "Yeni Gelin"in 23. Bölüm Tanıtımı!
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