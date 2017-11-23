Yeni Gelin 26. bölüm 2. fragmanı: Asude ortaya çıkıyor!

Zengin oyuncu kadrosu ve izleyicilerden tam not alan konusuyla her bölümü büyük merakla beklenen Yeni Gelin dizisinin 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Yeni Gelin 26. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

YENİ GELİN 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI: ASUDE ORTAYA ÇIKIYOR

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 26. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Möhteber’in, Dilan-Ferhat aşkına karşı çıktığı tanıtımda kaynanalar konağı karıştırıyor.

Asude’yi bir erkekle gören Bozokların maceraları merakla bekleniyor.

YENİ GELİN 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 26. bölümünde;

Kalender’in eşlerinin, Kalender’i geri döndürmek için kendileri dahil her şeyi yakmaya kalkmaları da sonuç vermemiş, Kalender evi yeniden terk etmiştir. Kadınlar yana yakıla yeni bir plan yapma derdine düşerler. Fakat Kalender, hiçbir şekilde konağa dönmeye niyetli değildir.

Tek derdi, Asude’yi bulmaktır. Kalender, Asude’yi hem yerde hem gökte ararken, Kağan ve Gökhan onu Kapadokya’da bulur. Eşleriyle birlikte balayında olan Kağan ve Gökhan Kapadokya’da; aşka, romantizme ve eğlenceye doyacaklarını zannederken kendilerini yine bir macera filminin ortasında bulur. Çünkü Asude, yeni sevgilisiyle Kapadokya’dadır. Tabii ki Kalender bunu öğrendikten sonra ne balaylarından hayır gelecektir, ne de Kalender zapt edilebilecektir.

Kalender, Kapadokya’dan döndükten sonra konakta yine sular durulmamıştır. Çünkü kaynanalar, Kalender’le Asude’yi buluşturanın Bella olduğunu zannettikleri için yeni gelinin başına büyük bir çorap örerler. Fakat bu kez ördükleri çorap, tüm aile ilişkilerinin birbiri ardına sökülmesine sebep olur. Artık toparlanması imkansızdır.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

yeni gelin

Yeni Gelin 26. bölüm fragmanı

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı

Yeni Gelin 26. bölüm 2. fragmanı