Yeni Gelin 27. bölüm 2. fragmanı: "Senin artık Hazar diye bir oğlun yok!"

SHOW TV'de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicileri kahkahaya boğan Yeni Gelin dizisinin 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Yeni Gelin 27. bölümde neler yaşanacak? İşte Yeni Gelin 27. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

YENİ GELİN'DEN BİR TANITIM DAHA

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 27. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Kalender’in eşlerini boşadığı tanıtımda işler karışıyor. Hazar’ın “Senin artık Hazar diye bir oğlun yok!” sözleri karşısında Asiye konağı birbirine katıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

26. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi akşama gelen 26. bölümünde;

Kalender’in konağa geri dönmesi için kendilerini yakan kaynanalar yine de Kalender’in konağa dönmesini sağlayamadı. Kağan ve Gökhan eşlerini de alarak gittikleri Kapadokya’da Asude’yle karşılaştı. Asude’yi bir adamla gören ve hemen Kalender’e haber veren Bozok erkekleri Kalender’in de Kapadokya’ya gelmesiyle Asude’yi takibe aldı.

Kalender, Asude’nin erkek arkadaşını kaçırarak düelloya girdi. Ferhat ve Dilan aşkı ise Dilan’ın ablası Möhteber’in engeline takıldı. Bu sırada Kalender’le Asude’yi buluşturanın Bella olduğunu zanneden kaynanalar bir plan yaptı. Konağı soyan Möhteber, Ayşe ve Asiye suçu Bella’ya attı.

Jandarmanın geldiği ve işlerin iyice karıştığı konakta sular durulmazken, hırsızlıkla suçlanan Bella gözyaşlarına hakim olamadı. Bella ve Hazar’ın odasını arayan ve altınları odada bulan kaynanalar final sahnesinde Bella’ya büyük bir şok yaşattı.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

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Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı

Yeni Gelin 27. bölüm fragmanı

Yeni Gelin 27. bölüm 2. fragmanı