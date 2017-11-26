Yeni Gelin 27. bölüm fragmanı: Bozokların Kapadokya macerası!

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 27. bölüm tanıtımı yayınlandı. Möhteber, Ayşe ve Asiye’nin hırsızlıkla suçladığı Bella’nın konaktan gitmek istediği tanıtımda, kaynanaların iftirası karşısında Hazar öfkeden deliye dönüyor.

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 26. bölümünde Kalender’in konağa geri dönmesi için kendilerini yakan kaynanalar yine de Kalender’in konağa dönmesini sağlayamadı. Kağan ve Gökhan eşlerini de alarak gittikleri Kapadokya’da Asude’yle karşılaştı. Asude’yi bir adamla gören ve hemen Kalender’e haber veren Bozok erkekleri Kalender’in de Kapadokya’ya gelmesiyle Asude’yi takibe aldı. Kalender, Asude’nin erkek arkadaşını kaçırarak düelloya girdi. Ferhat ve Dilan aşkı ise Dilan’ın ablası Möhteber’in engeline takıldı. Bu sırada Kalender’le Asude’yi buluşturanın Bella olduğunu zanneden kaynanalar bir plan yaptı. Konağı soyan Möhteber, Ayşe ve Asiye suçu Bella’ya attı. Jandarmanın geldiği ve işlerin iyice karıştığı konakta sular durulmazken, hırsızlıkla suçlanan Bella gözyaşlarına hakim olamadı. Bella ve Hazar’ın odasını arayan ve altınları odada bulan kaynanalar final sahnesinde Bella’ya büyük bir şok yaşattı.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 27. Bölüm Tanıtımı!

Yeni Gelin 27. bölüm fragmanı: