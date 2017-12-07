Yeni Gelin 28. bölüm 2. fragmanı: Bozokların yeni macerası başlıyor!

SHOW TV'de Cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen ve her bölümü heyecanla beklenen Yeni Gelin'in 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Bozokların eğlenceli otobüs yolculuğu ekrana geliyor. İşte Yeni Gelin 28. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

BOZOKLARIN YENİ MACERASI BAŞLIYOR

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 28. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Bozokların eğlenceli otobüs yolculuğunun ekrana geldiği tanıtımda Baran muavin koltuğuna oturuyor, macera eksik olmuyor.

YENİ GELİN 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 28. bölümünde;

Korkut Ağa’nın, Kalender’le yaptığı konuşma işe yaramış, Kalender artık bir karar vermesi gerektiğini anlamıştır. Fakat bu hiç kolay değildir. Kalender’in hem kendisiyle hem de hayatıyla yüzleşirken tarafsız olması gerekmektedir. Bu yüzden en dürüst olduğuna inandığı iki kişiden, Bella ve Kamil’den yardım alır.

Onların kurduğu mahkemede kendisini yargılayacak ve bir karara varacaktır. Kumalar nefeslerini tutmuş, Kalender’in kararını beklemektedir. Kalender Ağa, kararını açıkladığında herkes şok olur. Bella son görevini de tamamlamış, Kalender’in karar vermesine yardımcı olmuş artık gitmek üzere yola koyulacaktır. Bella, her şeyin üzerine sünger çekip yeni bir hayata başlamak için bir dönüş yolculuğu planlarken ortaya çıkan davetsiz misafirler hem yolculuğun hem de tüm durumların gidişatını değiştirir.

Bella, Hazar’la baş başa olduğu yeni hayatını düşlerken kendisini yine tam kadro Bozokların içinde bulur. Talihsizlikler peşlerini bırakmayınca yolculukları da zehir olur. Fakat tüm bu debdebeye rağmen yolun sonunda herkesi, özellikle Bella ve Hazar’ı rüya gibi geçecek birkaç gün beklemektedir. Rüyanın kabusa dönmesi için canla başla çalışacak kumalar da tam kadro Bella’nın yanındadır. Bella’nın şansı yaver giderse aylardır hayalini kurduğu güzel günler çok yakındadır.

yeni gelin

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı

Yeni Gelin 28. bölüm 2. fragmanı

Yeni Gelin 28. bölüm fragmanı