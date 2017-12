Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 29. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Antalya maceralarına devam eden Bozoklar başlarını derde sokuyor. Ayşe’nin kaybolduğu tanıtımda Şirin, Baran’a hayat öpücüğü veriyor.

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 29. bölümünde her şerde azıcık da olsa var olan hayır, Bozok ailesinin de yüzüne gülecek ve beş yıldızlı bir otelde doludizgin bir tatil geçirmelerine neden olacaktır. Kalender bu tatili Bella’nın kaynanalarıyla arasını düzeltmesini ve Adana’ya dönmesini sağlamak için fırsata dönüştürmek isteyecektir ancak karşısına çıkacak sürprizlerden habersizdir. Kuşkusuz ki Bozokların başından bir an olsun eksik olmayan musibetler, bu tatilde de yakalarını bırakmayacaktır. Kalender’le Kamil’in karşılaştıkları büyük sürpriz Bella’nın da başını belaya sokacak ve gittikçe büyüyen bir çığ gibi herkesi etkisi altına almaya başlayacaktır. Konaktan ve Adana’dan çıktıklarında sudan çıkmış balığa dönen Bozoklar her şeyi ellerine yüzlerine bulaştıracaklardır. Sadece otelin değil Antalya’nın da altını üstüne getireceklerdir. Böylece hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları gülünç durumlara düşürmekten geri durmayacaklardır. Başlarını derde sokmakta üstüne olmayan Bozoklar acaba içine düştükleri trajikomik durumlardan kurtulabilecekler midir?

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 16 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

