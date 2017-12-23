Show TV'nin ilgiyle takip edilen eğlenceli dizisi Yeni Gelin, 30. yeni bölümü ile bu akşam seyircisinin güldürmeye geliyor. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin'in bu bölümünde Kalender Ağa'nın ağalıktan ayrılmasının ardından ağa olabilmek için Bozok erkekleri kıyasıya yarışacak. Peki, Yeni Gelin 30. bölümde ağalık yarışını kim kazanacak? İşte Yeni Gelin 30. bölüm fragmanı ve özeti...
YENİ GELİN 30. BÖLÜM FRAGMANI: AĞALIK YARIŞINI KİM KAZANACAK?
Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 30. bölümünde Bozoklar Antalya’nın her türlü nimetinden faydalanıp, başlarına gelebilecek her türlü belaya bulaştıktan sonra nihayet eve dönüş yoluna koyulurlar. Bu yolculukta oldukça gönülsüz yolcular da vardır. Yeni gelinimiz her defasında Bozok Konağı’ndan kurtulduğunu zannederken bir bahaneyle geri dönmek zorunda kalmaktadır. Yine kurtulamamış, konağın yolunu tutmuştur. Hazar, babasına ağalığı ve konakta kalmayı asla istemediğini yeniden dile getirince Kalender, hiçbir bahanenin oğlunu ve yeni gelinini temelli tutmaya yetmeyeceğini anlar ve başka bir yola başvurur. Oğulları arasında ağalık yarışı düzenleyecektir.
Yeni Gelin 30. bölüm 2. fragmanı;
Yeni Gelin 30. bölüm fragmanı;
Kağan ve Gökhan bu yarışta ezeli rakipken Hazar, fasulyedendir. Çünkü onun şampiyonluk ve ağalık gibi bir derdi yoktur. Anneler, savaşa hazırlanır gibi oğullarını yarışa hazırlar. Kağan ve Gökhan canla başla çalışırken Hazar oralı olmaz. Çünkü onun için önemli olan katılmaktır. Yarış günü gelip çattığında kimsenin aklına gelmeyen başına gelir. Ağalık yarışı sürpriz bir şekilde sonuçlanır. Konak halkı daha bu sonucu kabul edememişken konak, İskenderlerin istilasına uğrar. Bozoklar bu istilaya hazırlıksız yakalanmıştır. Müsellim’in dâhiyane çözümü Bozokların başını büyük bir belaya sokmuştur.
Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.
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