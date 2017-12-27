Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Esmeralda’nın, Hazar’ın eski kız arkadaşı olduğunu öğrenen Bozok kadınlarının şoke olduğu, Baran ve Şirin’in hayaller kurduğu romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda, öfkeden deliye dönen Gökhan ortalığı birbirine katıyor. Müsellim yediği tokatla kardeşi İskender’i bulduğunu düşünüyor.
Yeni Gelin' 31. bölüm 2. fragmanı;
Yeni Gelin' 31. bölüm fragmanı;
"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 30 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!
YENİ GELİN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi akşama ekrana gelen 30. bölümünde Antalya macerasından sonra Bozoklar eve dönüş yoluna koyuldu. Bozok Holding’in iflas etmek üzere olduğunu öğrenen Kalender Ağa, öfkeden deliye döndü. Şirketin borç batağında olduğunu Bella’ya söyleyen Hazar, bu durumu çözmeden konaktan gitmek istemedi. Bella’nın konaktan gitme hayalleri yine suya düştü. Hazar, her şeye rağmen babasına ağalığı asla istemediğini yeniden dile getirince Kalender, oğulları arasında ağalık yarışı düzenlemek istedi. Konaktan herkesin gidebileceğini fakat ağanın gidemeyeceğini açıkladı. Ağalık gibi bir derdi olmayan Hazar oralı olmasa da, Kağan ve Gökhan ağalık için canla başla çalıştı. Birbirleriyle güreşen, cirit ve gülle atan Bozok erkekleri yarışmanın sonunda büyük bir şok yaşadı. Çünkü tesadüfler sonucu da olsa kazanan Hazar olmuştu. Doktora giden Hazar ve Bella, Bella’nın yaşadığı ortamın yarattığı stres sonucu hamile kalamadığını öğrendi. Bu nedenle konaktan gitmek isteyen Bella ile Hazar’ın arası açıldı. Kayıp kardeşleri İskender Bozok’u bulmak için gazete ilanı veren Müsellim’in bu çözümü Bozokların başını belaya soktu. İskenderlerin istilasına uğrayan Bozok Konağı, bu beladan kurtulabilecek miydi?
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
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