Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri kahkahaya boğan Yeni Gelin, 31. bölümüyle bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek. Yayınlanacak bölüm öncesinde izleyiciler merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. Yeni Gelin'in 31. bölümünde Bozoklar, gökte aradıklarını yerde buluyor. İşte Yeni Gelin 31. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

YENİ GELİN 31. BÖLÜM FRAGMANLARI VE BÖLÜM İPUÇLARI

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 31. bölümünde;

Bozok Holding’in gittikçe kötüye giden durumu, konak halkını da etkilemiştir. Herkes bu durumdan başkasını sorumlu tutmaktadır. Bu kavga öyle büyümüştür ki kadınlar adeta birbirine girmiş, Adana’da sıradan sayılabilecek bir iç savaş yaşanmıştır. Bu savaşın sonunda Ayşe, oğlunu ve gelinini alıp konaktan ayrılır. Artık kendi ekmeklerini kazanacak, kendi ayakları üzerinde duracaklardır.

Bozoklar, tamamen şirket işlerine odaklanmış, şirketi battığı yerden çıkarmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu mümkün görünmemektedir. Tam da şirketi kurtaracak hiçbir hamlenin kalmadığını düşündüklerinde yeni gelinimiz Hızır gibi yetişir ve Bozokların portakallarını satacak birini bulur. Bu, Hazar’ın eski sevgilisinden başka biri değildir.

Bella şirketi kurtarmak için yılana sarılmayı göze almıştır. Bozok Konağı, Bella dışındaki bir başka Latin güzeline, Esmeralda’ya ev sahipliği yapmaktadır artık. Esmeralda’nın varlığı konaktaki kadınları rahatsız etmeye başlamıştır. Fakat şimdilik yapacak bir şey yoktur.

Herkes, Bozok Holding’in akıbeti için dişini sıkacaktır. Tüm konak halkı yalnızca tek bir hedefe kilitlenmişken çat kapı karşılarına çıkan misafir, tüm dengeleri değiştirecektir. Çünkü Bozoklar, gökte aradıklarını yerde bulmuştur.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

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Yeni Gelin 31. bölüm fragmanı

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı