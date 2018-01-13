Yeni Gelin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle yine kahkaha tufanına hazırlnaıyor. Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.
YENİ GELİN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 32. bölümünde Bozoklar yeni aile üyelerini bulmuş, konakta birlikte yaşamaya başlamışlardır. İskender’le Gülistan, hayal bile edemeyecekleri hayatın tam ortasına düşmüşlerdir ve bunun tüm nimetlerinden faydalanmaya kararlıdırlar. İskender, bir Bozok olarak holdingde işe girmiştir. Şimdilik her şey süt liman görünmektedir. Fakat Kamilla, Esmeralda’nın varlığını koz olarak kullanmaya karar vermiş, onu kendi safına çekmeye çalışmaktadır. Bella’nın, Esmeralda’nın varlığından rahatsız olması uzun sürmemiş, onu ve Hazar’ı göz hapsine almaya karar vermiştir. Bunun için de holdingde işe başlar.
Konakta adeta melek gibi bir yeni gelin olan Bella, holdingde yeni personel müdürü olarak herkese kök söktürür. Özellikle de kadınlara. Bella, Esmeralda’yı Hazar’dan uzaklaştırmak için holdinge gitmişken tüm kadınlara kafayı takar. Bozok Holding ve Hazar, Bella’nın elinde adeta inim inim inlemektedir. Hazar’a ve Esmeralda’ya bir an bile nefes aldırmayan Bella, herşeyi kontrol altına aldığını zannederken Kamilla faktörünü unutmuştur. Kamilla çoktan fitili ateşlemiş, Esmeralda’yı Hazar’ın üzerine salmıştır. Bella, kendinden ve Hazar’dan son derece eminken öyle bir şeyle karşılaşır ki, artık Hazar’a güvenemeyecektir. Çünkü Esmeralda artık hedefine çok yakındır.
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