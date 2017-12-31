Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 32. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kalender Ağa’nın, yeni kardeşleri İskender Bozok şerefine konakta ziyafet düzenlediği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
Yeni Gelin 32. bölüm fragmanı;
"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!
YENİ GELİN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 31. bölümünde İskenderlerin istilasından kurtulan Kalender Ağa, Bozok Holding’e gitti. Şirketin kötüye giden durumu konak halkını da etkiledi. Gökhan, şirketin iflasını Kağan’a bağlayarak onu hırsızlıkla suçladı. Kadınları da birbirine düşüren bu durumun sonunda Ayşe, oğlu Gökhan’ı ve gelinini alarak konaktan ayrıldı. Tatlıcı zinciri kurarak kendi ayakları üzerinde durmak istedi. Şirketi kurtaracak hiçbir hamle kalmadığını düşünen Bozoklara, Bella yetişti. Bella, Bozokların portakallarını Hazar’ın eski sevgilisi, Latin güzeli Esmeralda’ya satmak istedi. Şirketi kurtarmak için yılana sarılmayı göze alan Bella başta olmak üzere herkes dişini sıkmak zorunda kaldı. Tam bu sırada karşılarına çıkan misafir tüm dengeleri değiştirdi. Kayıp ilanı üzerine gelen kişi Müsellim’e vurduğu tokatla İskender Bozok olabileceğini kanıtladı.
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
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