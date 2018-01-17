Yeni Gelin 33. yeni bölüm 2. fragmanı çıktı. Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 33. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Holdingde işe başlayan Bella’nın çalışanlara terör estirdiği tanıtımda, Şirin’i istemeye geleceklerini öğrenen Bozokların ne yapacağı merakla bekleniyor.

YENİ GELİN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni Gelin’in Cumartesi günü ekrana gelecek 33. bölümünde Hazar, Bella’ya fena yakalanmıştır. Mevzuyu daha fazla büyümeden hallettiğini düşündüğünde de Bella’nın radikal kararıyla şok olur. Çünkü Bella kocasını yalnız bırakmaya niyetli değildir ve holdingde işe başlar. Hazar, artık Bella’dan habersiz nefes bile almayacaktır. Fakat Bella’nın zapturapt altına aldığı tek kişi Hazar değildir. Bella, holdingde çalışan kadın personele kök söktürmeye kararlıdır. Naif, yumuşak huylu yeni gelinimizin içinden adeta bir gestapo çıkmış, tüm holdinge kök söktürmektedir. Holdingdeki değişim rüzgarı sadece Bella ile sınırlı kalmaz. İskender de holdingin yeni güvenlik müdürü olmuştur. İskender yaptığı bir dizi tatbikatla holding çalışanlarına, özellikle de Kağan’a kabus dolu anlar yaşatır. Yenilik ve değişim rüzgârı sadece Bozok Holding’le sınırlı değildir.

Gülistan bir yandan konaktaki kaynana saltanatına son vermeye çalışırken Kamilla da küllenen Esmeralda-Hazar aşkını alevlendirmeye çalışır. Kamilla’nın bitmek bilmeyen inadına bakılacak olursa Bella ve Hazar aşkını, bundan çok daha kötü günler beklemektedir. Bozok Konağı’nda aşkları tehdit altında olan yalnızca Bella ile Hazar değildir. Baran ve Şirin öyle bir çıkmazın içine girmişlerdir ki çare olarak buldukları şey, tüm Bozokları çok daha büyük bir belaya sürükleyecektir.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

yeni gelin

yeni gelin fragman

Yeni Gelin yeni bölüm

yeni gelin 33. bölüm