Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 33. bölümünde Hazar, Bella’ya fena yakalanmıştır. Mevzuyu daha fazla büyümeden hallettiğini düşündüğünde de Bella’nın radikal kararıyla şok olur. Çünkü Bella kocasını yalnız bırakmaya niyetli değildir ve holdingde işe başlar. İşte Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm ayrıntıları

YENİ GELİN 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hazar, artık Bella’dan habersiz nefes bile almayacaktır. Fakat Bella’nın zapturapt altına aldığı tek kişi Hazar değildir. Bella, holdingde çalışan kadın personele kök söktürmeye kararlıdır. Naif, yumuşak huylu yeni gelinimizin içinden adeta bir gestapo çıkmış, tüm holdinge kök söktürmektedir. Holdingdeki değişim rüzgarı sadece Bella ile sınırlı kalmaz. İskender de holdingin yeni güvenlik müdürü olmuştur.

İskender yaptığı bir dizi tatbikatla holding çalışanlarına, özellikle de Kağan’a kabus dolu anlar yaşatır. Yenilik ve değişim rüzgârı sadece Bozok Holding’le sınırlı değildir. Gülistan bir yandan konaktaki kaynana saltanatına son vermeye çalışırken Kamilla da küllenen Esmeralda-Hazar aşkını alevlendirmeye çalışır. Kamilla’nın bitmek bilmeyen inadına bakılacak olursa Bella ve Hazar aşkını, bundan çok daha kötü günler beklemektedir. Bozok Konağı’nda aşkları tehdit altında olan yalnızca Bella ile Hazar değildir. Baran ve Şirin öyle bir çıkmazın içine girmişlerdir ki çare olarak buldukları şey, tüm Bozokları çok daha büyük bir belaya sürükleyecektir.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

“Yeni Gelin” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!

İşte Yeni Gelin’in 33. Bölüm Tanıtımları!

YENİ GELİN 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ GELİN 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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