Yeni Gelin dizisinde, yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler 'ın kaleme aldığı başrollerinde Jessica May, Tolga Mendi ve pek çok Türk oyuncunun yer aldığı komedi, aşk, drama formatında olan Yeni Gelin dizisi 32. son bölümü ile ekranlarda olup, izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacağını öğrenmek için 33. bölüm fragmanını araştırıyordu. Yeni Gelin dizisi 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte, Yeni Gelin 33. yeni bölüm fragmanı...

Yeni Gelin dizisi 33. yeni bölümü ile 20 Ocak Cumartesi saat 20:00'de Show Tv'de ekranlarda olacak!

Bozoklar yeni aile üyelerini bulmuş, konakta birlikte yaşamaya başlamışlardır. İskender’le Gülistan, hayal bile edemeyecekleri hayatın tam ortasına düşmüşlerdir ve bunun tüm nimetlerinden faydalanmaya kararlıdırlar. İskender, bir Bozok olarak holdingde işe girmiştir. Şimdilik her şey süt liman görünmektedir.

Fakat Kamilla, Esmeralda’nın varlığını koz olarak kullanmaya karar vermiş, onu kendi safına çekmeye çalışmaktadır. Bella’nın, Esmeralda’nın varlığından rahatsız olması uzun sürmemiş, onu ve Hazar’ı göz hapsine almaya karar vermiştir. Bunun için de holdingde işe başlar. Konakta adeta melek gibi bir yeni gelin olan Bella, holdingde yeni personel müdürü olarak herkese kök söktürür. Özellikle de kadınlara. Bella, Esmeralda’yı Hazar’dan uzaklaştırmak için holdinge gitmişken tüm kadınlara kafayı takar. Bozok Holding ve Hazar, Bella’nın elinde adeta inim inim inlemektedir.

Hazar’a ve Esmeralda’ya bir an bile nefes aldırmayan Bella, herşeyi kontrol altına aldığını zannederken Kamilla faktörünü unutmuştur. Kamilla çoktan fitili ateşlemiş, Esmeralda’yı Hazar’ın üzerine salmıştır. Bella, kendinden ve Hazar’dan son derece eminken öyle bir şeyle karşılaşır ki, artık Hazar’a güvenemeyecektir. Çünkü Esmeralda artık hedefine çok yakındır.