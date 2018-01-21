Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 34. bölüm tanıtımı yayınlandı. Baran, Şirin’i kaçırarak aşk yuvalarına götürüyor. İkilinin kaçtığını öğrenen Bozokların neler yapacağı merakla bekleniyor.

YENİ GELİN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 33. bölümünde Bella’ya yakalanan Hazar, özür dileyerek mevzuyu hallettiğini düşünse de Bella’nın kararıyla şoke oldu. Bella, Hazar’ın sürekli yanında olabilmek için holdingde işe başladı. Holdingde personel müdürü olarak özellikle kadın çalışanlara kök söktüren Bella, Hazar’a nefes bile aldırmadı. Holdingdeki değişim rüzgarı Bella ile sınırlı kalmadı. Kalender Ağa, İskender’i de yeni güvenlik müdürü yaptı. Fakat İskender yaptığı bir dizi tatbikatla holding çalışanlarına, özellikle de Kağan’a kabus dolu anlar yaşattı. Dolan Aşireti’nin Şirin’i isteyeceğini öğrenen Baran öfkeden deliye döndü. Hazar, Boran Dolan’ı arayıp Şirin’i vermeyeceğini söylese de etkili olamadı. Şirin’in gönlü olmadığını öğrenen Kalender Ağa da aşiretin gelmesini istemedi. Bu durumdan habersiz Baran için tek çare Şirin’i kaçırmak oldu.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

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Yeni Gelin yeni bölüm

Yeni Gelin son bölüm

Yeni Gelin 34. yeni bölüm