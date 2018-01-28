Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 35. bölüm tanıtımı yayınlandı. Bella’nın Esmeralda’ya tokat attığı, Kalender’in borç para istediği Möhteber’in cevabının şok yarattığı, Gökhan ve Afet’in eve döndüğü tanıtımda Bella terör estiriyor.
Yeni Gelin 35. bölüm fragmanı;
"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 3 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!
YENİ GELİN 34. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YENİ GELİN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 34. bölümünde Şirin’i Dolanlardan kurtarmak için kaçıran Baran, onu aşk yuvalarına götürdü. Kız kaçırdığında ortalığın ayağa kalkacağını, Şirin’e olan aşkını herkesin bileceğini zanneden Baran, konak halkının bu olayın üstünü kapattığını ve Kalender Ağa’nın hiçbir şeyden haberi olmadığını öğrenince depresyona girdi. Holdingde personel müdürü olarak işe başlayan Bella, kadın çalışanları tek tip giydirerek düzeni sağlamaya çalıştı. Hazar ve Kağan, Şirin’le Baran’ı bularak sessiz sedasız konağa getirdi.
Esmeralda’ya Hazar’la Bella’nın arasının bozuk olduğunu ve boşanacaklarını söyleyen Kamilla, Kamil ve Bella’nın tepkisiyle karşılaştı. Esmeralda’yı Hazar’dan uzak tutmak için plan yapan Nazgül, Bella’nın hamile olduğunu söyledi. Haberi duyan Hazar sevinçle Bella’nın yanına giderken Esmeralda tarafından engellendi. Elindeki en önemli kozu kullanan Esmeralda, Hazar’dan Bella ve şirketin geleceği arasında bir seçim yapmasını istedi.
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
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