Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 36. Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Bella’nın Boran Ağa’yı tehdit ettiği, Kamilla’nın depresyona girdiği tanıtımda Boran Ağa’nın kardeşi ile Nazgül’ün atışmaları dikkat çekiyor. Gelini ve dünürü kaçırılan Kalender Ağa, “Piton gibi dolanacağım boynuna!” sözleriyle Boran Ağa’ya meydan okuyor.

Yeni Gelin 36. bölüm 3. fragmanı;

Yeni Gelin 36. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 36. bölüm 1. fragmanı;

YENİ GELİN 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni Gelin’in yarın akşam ekrana gelecek 36. bölümünde Bella ve Kamil, Boran’ın adamları tarafından kaçırılmıştır. Boran’ın adamları Bella’yı Şirin, Kamil’i de sevgilisi zannettiği için önce Kamil’den kurtulmayı planlarlar. Kamil’i öldüreceklerdir. Bozokların ise bundan haberi yoktur. Bella ve Kamil’i Portekiz yolunda bilmekte, Şirin’in kaçırıldığını sanıp her yerde Şirin’i aramaktadırlar. Bu sırada yanlış anlama silsilesine bir halka daha eklenir. Konak halkı, Kalender’in de kaçırıldığını zanneder. Kalender’in oğulları ve kardeşleri bunun üzerine operasyona karar verirler.

Baran ve Bozoklar büyük hazırlıklarla operasyona başlarlar. Fakat Baran, bastıkları mekanda Boran’ı değil, onun kardeşini bulunca yanlış anlama silsilesine nerdeyse en büyük halka eklenir. Baran, başını kurtaramayacağı bir belaya sokmuştur. Şirin’in konağa dönüşüyle taşlar bir bir yerine oturmuş; Bella ve Kamil’in Boran’ın elinde esir olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine Bozoklar; Kalender Ağa öncülüğünde en büyük operasyonlarına girişirler. Bozoklar için artık ölmek var, dönmek yoktur. Bozoklar Boran’ın mekanına baskın yaptığında kimsenin aklına gelmeyen olur. Silahlar patladığında her şey için artık çok geçtir.

YENİ GELİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.