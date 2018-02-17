Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

YENİ GELİN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 37. bölümünde Bozoklar, Bella ve Kamil’i kurtarmış ama fazlasıyla zayiat vermişlerdir. Konağın neredeyse tüm erkekleri sakatlanmıştır. Fakat Möhteber, Kalender’in iş göremez raporunu görmemiş, nikâhta diretmiştir. Kalender’in artık kaçışı yoktur. Möhteber’den parayı alması için resmi nikâh kıyması zorunludur. Kalender, bu nikâhın kıyılmaması için yatıp kalkıp dua eder. Kalender’in Allah’ın sevdiği kulu olduğundan mı yoksa şansı yaver gittiğinden mi bilinmez duaları kabul olmuştur. Çünkü nikâh kıyılamamıştır.

Fakat Kalender Ağa, yağmurdan kaçarken doluya tutulur. Özgürlüğüne koştuğunu sandığı anda hayatındaki en büyük hayal kırıklığıyla yüzleşir. Canı gibi sevdiği kızı Şirin ona yalan söylemiş, Baran’a olan aşkını gizlemiştir. Artık Baran’la Şirin’in kavuşması imkânsızdır. Çünkü Kalender, Baran’ı kendisine ezeli düşman ilan etmiştir. Kalender’in düşman bellediği sadece Baran değildir. Kalender tüm konak halkının Baran-Şirin aşkından haberdar olduğunu öğrendiğinde hepsini evden kovar. Kimse işlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştir. Kamil ve Bella bile kendilerini kapının önünde bulunca durumun ciddiyetini kavrarlar. Artık Kalender ve Şirin içeride, geri kalan herkes dışarıdadır. Kalender, Şirin’i gözünün önünden ayırmayarak ona en büyük iyiliği yaptığını zannederken ona aslında ne kadar büyük bir kötülük yaptığının henüz farkında değildir. Kalender, Şirin’i kaybetmeyle yüz yüzedir.