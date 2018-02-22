Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerden tam not alan fenomen dizi Yeni Gelin'in büyük merakla beklenen 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Möhteber, Ayşe ve Asiye'den intikam alıyor! İşte Yeni Gelin 38. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

MÖHTEBER'İN İNTİKAMI ACI OLUYOR!

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 38. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Konaktan çıkamayan Şirin isyan ederken karşısında Baran’ı buluyor. Bozok kadınlarının gizlice konağa girmeye çalıştığı tanıtımda Möhteber, Ayşe ve Asiye’den intikam alıyor.

YENİ GELİN 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 38. bölümünde;

Kalender, Şirin’i hapsedip diğer herkesi evden kovmuştur. Şirin, tüm bu olanlardan kendini sorumlu tutar. Baran’la olan aşkı yüzünden herkes evden kovulmuş, ailesi dağılma noktasına gelmiştir. Bunu düzeltmenin tek bir yolu vardır. Fakat Şirin’in hamlesi, Baran’ı pimi çekilmiş bombaya çevirir.

Deli aşığın artık ne yapacağı, nerede patlayacağı belli değildir. Kalender, Bozok Konağı’nda babası ve kızıyla sakin bir hayat yaşamaya hevesli olsa da bu mümkün olmaz. Kovulan tüm Bozok üyeleri konağa bir bir gelmeye, kendini affettirmeye çalışır. Fakat Kalender yumuşamaz.

Arkasından iş çeviren kimseyi konağa almayacaktır. Kalender, ailesinden intikamını böylesine alırken intikam planları içinde olan sadece o değildir. Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için yanıp tutuşmaktadır. Bunun için türlü yola başvurur. Sonunda bu işi tek başına yapmaya karar verir. Asiye ve Ayşe’yi tahmin bile edemeyecekleri günler ve geceler beklemektedir.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.