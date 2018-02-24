Yeni Gelin 38. bölüm ile bu akşam Show TV'de seyirciyle buluşacak. Kahkaha dolu bölüme ekrana gelecek olan Yeni Gelin'in bu bölümüne, Möhteber'in intikam planı damga vuracak. İşte Yeni Gelin 38. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair tüyolar...

YENİ GELİN 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 38. bölümünde; Kalender, Şirin’i hapsedip diğer herkesi evden kovmuştur. Şirin, tüm bu olanlardan kendini sorumlu tutar. Baran’la olan aşkı yüzünden herkes evden kovulmuş, ailesi dağılma noktasına gelmiştir. Bunu düzeltmenin tek bir yolu vardır. Fakat Şirin’in hamlesi, Baran’ı pimi çekilmiş bombaya çevirir. Deli aşığın artık ne yapacağı, nerede patlayacağı belli değildir. Kalender, Bozok Konağı’nda babası ve kızıyla sakin bir hayat yaşamaya hevesli olsa da bu mümkün olmaz.

Kovulan tüm Bozok üyeleri konağa bir bir gelmeye, kendini affettirmeye çalışır. Fakat Kalender yumuşamaz. Arkasından iş çeviren kimseyi konağa almayacaktır. Kalender, ailesinden intikamını böylesine alırken intikam planları içinde olan sadece o değildir. Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için yanıp tutuşmaktadır. Bunun için türlü yola başvurur. Sonunda bu işi tek başına yapmaya karar verir. Asiye ve Ayşe’yi tahmin bile edemeyecekleri günler ve geceler beklemektedir.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin 38. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 38. bölüm 1. fragmanı;

YENİ GELİN 37. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ GELİN 37. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in 37. bölümünde; Bozoklar, Bella ve Kamil’i kurtarmış ama fazlasıyla zayiat vermişlerdir. Konağın neredeyse tüm erkekleri sakatlanmıştır. Fakat Möhteber, Kalender’in iş göremez raporunu görmemiş, nikâhta diretmiştir. Kalender’in artık kaçışı yoktur. Möhteber’den parayı alması için resmi nikâh kıyması zorunludur. Kalender, bu nikâhın kıyılmaması için yatıp kalkıp dua eder. Kalender’in Allah’ın sevdiği kulu olduğundan mı yoksa şansı yaver gittiğinden mi bilinmez duaları kabul olmuştur. Çünkü nikâh kıyılamamıştır. Fakat Kalender Ağa, yağmurdan kaçarken doluya tutulur. Özgürlüğüne koştuğunu sandığı anda hayatındaki en büyük hayal kırıklığıyla yüzleşir.

Canı gibi sevdiği kızı Şirin ona yalan söylemiş, Baran’a olan aşkını gizlemiştir. Artık Baran’la Şirin’in kavuşması imkânsızdır. Çünkü Kalender, Baran’ı kendisine ezeli düşman ilan etmiştir. Kalender’in düşman bellediği sadece Baran değildir. Kalender tüm konak halkının Baran-Şirin aşkından haberdar olduğunu öğrendiğinde hepsini evden kovar. Kimse işlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştir. Kamil ve Bella bile kendilerini kapının önünde bulunca durumun ciddiyetini kavrarlar. Artık Kalender ve Şirin içeride, geri kalan herkes dışarıdadır. Kalender, Şirin’i gözünün önünden ayırmayarak ona en büyük iyiliği yaptığını zannederken ona aslında ne kadar büyük bir kötülük yaptığının henüz farkında değildir. Kalender, Şirin’i kaybetmeyle yüz yüzedir.