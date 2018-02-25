Oyuncu kadrosu ve konusuyla Cumartesi akşamları SHOW TV'de izleyicileri kahkahaya boğan fenomen dizi Yeni Gelin'in merakla beklenen 39. bölüm fragmanı, 38. bölüm sonrasında yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Baran ve Şirin'i görüştürmek isteyen Hazar, Kalender'e yakalanıyor. İşte Yeni Gelin 39. bölüm fragmanı ve detaylar...

MÖHTEBER KENDİ TUZAĞINA DÜŞÜYOR!

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 39. bölüm tanıtımı yayınlandı.

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Kalender Ağa’nın, Kamil ve Kamilla ile orta oyunu oynadığı tanıtımda Baran ve Şirin’i görüştürmek isteyen Hazar, Kalender’e yakalanıyor. Baran, Şirin’e ait her şeyi yakarken, Ayşe ve Asiye’yi esir tutan Möhteber kendi tuzağına düşüyor.

YENİ GELİN 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 38. bölümünde Baran, Boran Dolan ve adamlarını vurup, Şirin ve Kalender’i kurtardığını gördüğü rüyadan uyandı. Kalender, Şirin’i hapsedip diğer herkesi konaktan kovdu. Baran, Şirin’i görmek için gizlice konağa girdi. Şirin ise tüm olanlardan kendini sorumlu tutup Baran’dan ayrıldı.

Fakat Şirin’in bu hamlesi Baran’ı pimi çekilmiş bombaya çevirdi. Kovulan tüm Bozok üyeleri konağa bir bir gelmeye, kendini affettirmeye çalışsa da Kalender Ağa yumuşamadı. Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için planlar yapmaya başladı. Kamil’in boşanmak istediğini öğrenen Kamilla intihar etmeye kalktı.

Kamil, Kamilla’yı kararından döndürmeyi başardı ve ikili barıştı. Möhteber, Ayşe ve Asiye’yi yemeğe çağırarak intikam planını uygulamaya koydu. Kendilerini bağlı halde bulan Ayşe ve Asiye, Möhteber’in oyununa geldiklerini anladı. Final sahnesinde Möhteber elinde testereyle kumalarına hesap sordu.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 3 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!